С высокой трибуны ЕАЭС лидер Белоруссии заявил о важности сплочения

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 14 апреля выступил на виртуальной встрече представителей высшего Евразийского экономического союза. Краеугольным камнем обращения президента к коллегам из ЕАЭС стал призыв — консолидировать силы в условиях коллапса, возникшего из-за пандемии. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Белоруссии

Как сторонник конструктивного диалога, белорусский президент предложил сохранять от размывания основы союза, отказаться от «формулы обезопасить только себя», особенно в нынешних условиях. Он подчеркнул, что если незамедлительно страны-партнёры по союзу не объединятся, то в последствии на восстановление обрушившихся экономических уз, уйдёт масса времени, финансовых средств и труда.

Глава Белоруссии, развивая тему, отметил, что согласно истории односторонние шаги государств, оставляют без успеха торгово-экономические связи, кооперационный обмен и трудовую взаимомиграцию. Отсутствие координации действий ещё более осложняет эти факторы. Эгоизм в принятии решений никогда не будет иметь стратегического успеха. Поэтому в текущей ситуации, только на основах сплоченности и решительности, государства смогут взять верх над пандемией и её негативным шлейфом.

В этом русле, Лукашенко призвал лидеров стран действовать смело и сообща, а также на перспективу. Он предложил разработать формат собственного регионального «пояса безопасности», посредством формирования новых импортозамещающих производств и создания на площадке экономического союза стратегически значимых отраслей. На будущее, белорусский лидер выдвинул инициативу отработать общие механизмы быстрого реагирования на подобные глобальные кризисы и чрезвычайные ситуации.