В Казахстане через несколько дней возобновят работу некоторые субъекты экономики

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин 13 апреля провёл онлайн-совещание с членами государственной комиссии, курирующей реализацию чрезвычайного положения. В ходе видеоконференции, было решено с 20 апреля возобновить работу некоторых предприятий. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе премьер-министра страны.

О текущем санитарно-эпидемиологическом положении и других вопросах, проинформировали собрание — глава здравоохранительного ведомства и акимы Нур-Султана и Алматы. Комиссия, проанализировав представленную реальную фактуру, решила поэтапно восстанавливать работу определённых предприятий. При этом, возобновившие деятельность предприятия, обязаны жёстко соблюдать санитарные предписания.

Так, в рамках первой стадии, с 20 апреля, начнут работать объекты промышленности, строительства и сферы услуг. На заседании сообщили, что поимённый перечень предприятий, которые возобновят свою работу в Нур-Султане и Алматы, в рамках первого этапа, будет согласован членами госкомиссии уже 15 апреля.

В связи с этим, глава правительства дал ряд конкретных поручений по усилению контроля за соблюдением санитарных норм, на субъектах которые начнут функционировать. Помимо этого, премьер поручил обеспечить дистанционные предосторожности в рабочих помещениях. Вместе с этим, члены комиссии обсудили меры совершенствования работы коммуникаций и интернет ресурсов. Отдельным аспектом, для рассмотрения, стала острая тема экспортирования продуктов из углеводородного сырья.