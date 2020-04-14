Путин призвал государства ЕАЭС объединить усилия в борьбе с коронавирусом

– Требуются действительно экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции, – сказал Владимир Путин.
Российский лидер напомнил, что инфекция негативно влияет на все жизненные сферы, кроме того, национальный лидер России отметил существенный рост нагрузки на систему здравоохранения, также снижение мобильности граждан и осложнение ситуации в торговой сфере.
Продолжая своё выступление, Владимир Путин объяснил как эффективно можно противостоять эпидемии – путём объединения усилий международного сообщества, а именно, в рамках ООН, Группы двадцати и СНГ.
– Считаем крайне востребованным тесное сотрудничество между странами ЕврАзЭС. Поддерживаем подготовленный для нашего утверждения проект совместного заявления лидеров «пятёрки», – сказал глава России.
Ранее, 10 апреля прошёл Межправительственный совет ЕАЭС в режиме видеоконференции, где премьер-министр Армении предложил – «Укрепить наш союз в условиях эпидемии».
Во встрече, также, участвовали президент Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и премьер-министр Армении. Напомним, что по инициативе Александра Лукашенко состоялась рабочая встреча членов ЕАЭС по видеосвязи.По итогам встречи принято решительное совместное заявление членов высшего Евразийского экономического совета.