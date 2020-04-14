Путин призвал государства ЕАЭС объединить усилия в борьбе с коронавирусом

– Требуются действительно экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции, – сказал Владимир Путин.

Глава РФ Владимир Путин 14 апреля принял участие в рабочей встрече членов высшего Евразийского экономического совета, который был посвящён мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержанию экономической стабильности государств – членов Евразийского экономического союза. Разговор прошёл в формате видеоконфернцсвязи. Об этом FMG.NEWS сообщили вКремля.

Российский лидер напомнил, что инфекция негативно влияет на все жизненные сферы, кроме того, национальный лидер России отметил существенный рост нагрузки на систему здравоохранения, также снижение мобильности граждан и осложнение ситуации в торговой сфере.

Продолжая своё выступление, Владимир Путин объяснил как эффективно можно противостоять эпидемии – путём объединения усилий международного сообщества, а именно, в рамках ООН, Группы двадцати и СНГ.

– Считаем крайне востребованным тесное сотрудничество между странами ЕврАзЭС. Поддерживаем подготовленный для нашего утверждения проект совместного заявления лидеров «пятёрки», – сказал глава России.

Ранее, 10 апреля прошёл Межправительственный совет ЕАЭС в режиме видеоконференции, где премьер-министр Армении предложил – «Укрепить наш союз в условиях эпидемии».

Во встрече, также, участвовали президент Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и премьер-министр Армении. Напомним, что по инициативе Александра Лукашенко состоялась рабочая встреча членов ЕАЭС по видеосвязи.