Молдавские медики столичных больниц будут бесплатно проверяться на наличие COVID-19

Кроме того, начиная с 13 апреля, работники одной из лабораторий будут ездить в каждое медицинское учреждение и проверять персонал на наличие эпидемии.
По словам мэра, власти обязаны заботиться о медицинских сотрудниках и защищать их от инфекции.
Также, на заседании собеседники обсудили вопросы доставки питания к месту работы врачей.
Отмечено, что с 10 апреля медики, работающие на территории карантинного центра, обеспечиваются едой.
Руководитель главного управления социальной помощи и здравоохранения Татьяна Бучарски сообщила о том, что центр размещения бездомных людей закрыт на карантин. Причиной этому послужил подтверждённый случай инфицирования находившейся там женщины. Лица, контактировавшие с заражённой, также будут проверены на наличие инфекции.