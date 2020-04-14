Молдавские медики столичных больниц будут бесплатно проверяться на наличие COVID-19

Градоначальник Кишинёва Ион Чебан 13 апреля провёл еженедельное совещание посредством видеосвязи, на котором отметил, что в связи с тем, что выявлены положительные результаты тестов на наличие инфекции коронавируса у 15 врачей, медики столичных больниц будут теперь проходить тестирование бесплатно. Об этом сообщает

Кроме того, начиная с 13 апреля, работники одной из лабораторий будут ездить в каждое медицинское учреждение и проверять персонал на наличие эпидемии.

По словам мэра, власти обязаны заботиться о медицинских сотрудниках и защищать их от инфекции.

Также, на заседании собеседники обсудили вопросы доставки питания к месту работы врачей.

Отмечено, что с 10 апреля медики, работающие на территории карантинного центра, обеспечиваются едой.

Руководитель главного управления социальной помощи и здравоохранения Татьяна Бучарски сообщила о том, что центр размещения бездомных людей закрыт на карантин. Причиной этому послужил подтверждённый случай инфицирования находившейся там женщины. Лица, контактировавшие с заражённой, также будут проверены на наличие инфекции.