 
  • 19:05 – В борьбе с коронавирусом Армения не просила помощи у Турции 
  • 14:53 – "Азербайджанцы ножом вырезали кресты на телах" геноцид в Мараге | Cвидетельства очевидцев 
  • 23:50 – Азербайджанская нефть стоит 19 долларов, а баррель Джермука 110 долларов 
  • 19:05 – В борьбе с коронавирусом Армения не просила помощи у Турции 
  • 22:32 – Солистка группы The Hardkiss откровенно рассказала, делали ли ей пластические операции 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

Дмитрий Разумков предложил снизить зарплаты украинских депутатов

Дмитрий Разумков предложил снизить зарплаты украинских депутатовПредседатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 13 апреля предложил уменьшить заработные платы украинских депутатов. Он отметил, что подобные меры позволят расширить борьбу с коронавирусом и пополнить ресурсы госбюджета. Тема была затронута в эфире телеканала «НАШ».

По мнению чиновника, также, было бы рационально уменьшить расходы на содержание корпуса депутатов. При этом, Разумков добавил, что ему сложно сказать, как на это отреагируют представители парламента. Практика показывает, что вряд ли все проголосуют за подобные временные преобразования в бюджете.

Было подчеркнуто, что ранее в ВР уже рассматривалась возможность сокращения доходов депутатов с целью перечисления денег в специальный фонд. В итоге часть парламентариев проголосовали против.

Разумков, также, добавил, что пока не знает точно, насколько лучше всего уменьшить зарплаты. По его мнению, соответствующее решение необходимо принять в ближайшее время, так как неустойчивая эпидемиологическая ситуация должна быть стабилизирована как можно быстрее всеми возможными путями.

Напомним, что на данный момент в стране зарегистрировано 3372 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусного заболевания. Из общего числа больных выздоровело 119 граждан.





  •   Просмотров Сегодня: 26


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Председатель Верховной Рады заявил о необходимости доработки законопроекта о медиа
    » Депутаты устроили драку в Раде
    » Латвия организует встречу парламентариев стран, которые против возвращения России в ПАСЕ
    » Разумков озвучил планы на рынок земли, медицину и пенсии
    » В связи с забастовкой шахтеров часть депутатов вызывает в парламент министра экономики и временного управляющего «Джорджиан Манганези»
    » Владимир Зеленский распустил парламент Украины восьмого созыва
    » Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады
    » Парламент утвердил членами Попечительского совета ОВГ Бесика Лилуашвили и Зазу Шатиришвили
    » Гройсман предложил поднять зарплаты нардепам и ввести штрафы за драки в Раде
    » В Раде произошла потасовка из-за малого количества депутатов в зале
    » Депутатов-кнопкодавов хотят выгонять с заседаний Рады
    » Депутатов-кнопкодавов хотят выгонять с заседаний Рады
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Несмотря на пандемию COVID-19 в КНР, на Камчатке в России болели и умирали от «простуды» реже, чем в 2019 году

    • 19:21
    • 22
    • 0

    В борьбе с коронавирусом Армения не просила помощи у Турции

    • 19:05
    • 25
    • 0

    Молдавские медики столичных больниц будут бесплатно проверяться на наличие COVID-19

    • 17:53
    • 20
    • 0

    Президент Киргизии подписал указ о продлении ЧП в ряде городов

    • 16:11
    • 19
    • 0

    Дмитрий Разумков предложил снизить зарплаты украинских депутатов

    • 15:33
    • 27
    • 0

    С высокой трибуны ЕАЭС лидер Белоруссии заявил о важности сплочения

    • 13:28
    • 24
    • 0

    В Казахстане через несколько дней возобновят работу некоторые субъекты экономики

    • 11:40
    • 22
    • 0

    Путин призвал государства ЕАЭС объединить усилия в борьбе с коронавирусом

    • 10:10
    • 23
    • 0

    Пандемия коронавируса и жестокая правда о жизни, которую готовы принять лишь немногие

    • 02:20
    • 86
    • 0

    Погром на российской границе с Азербайджаном | Азербайджанцы ломают таможню

    • 23:41
    • 116
    • 0

    Узбекистан на пороге вступления во Всемирную торговую организацию

    • 20:01
    • 94
    • 0

    Аркатов рассказал о ключевой угрозе в Сирии

    • 18:56
    • 91
    • 0

    Эксперты ВОЗ высоко оценили меры борьбы с пандемией в Белоруссии

    • 18:06
    • 88
    • 0

    Жителям Амурской области в России стоит бояться не коронавируса

    • 17:10
    • 249
    • 0

    В Украине хотят создать фонд борьбы с COVID-19 размером 2,4 млрд долларов

    • 16:53
    • 90
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 57877
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 52973
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48062
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43565
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 37457
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37456
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35962
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33313
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31620
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30611
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24353
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23460
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23296
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21077
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 20807
    • 0

    В борьбе с коронавирусом Армения не просила помощи у Турции

    • 19:05
    • 25
    • 0

    Президент Киргизии подписал указ о продлении ЧП в ряде городов

    • 16:11
    • 19
    • 0

    Несмотря на пандемию COVID-19 в КНР, на Камчатке в России болели и умирали от «простуды» реже, чем в 2019 году

    • 19:21
    • 22
    • 0

    Дмитрий Разумков предложил снизить зарплаты украинских депутатов

    • 15:33
    • 27
    • 0

    Молдавские медики столичных больниц будут бесплатно проверяться на наличие COVID-19

    • 17:53
    • 20
    • 0

    Путин призвал государства ЕАЭС объединить усилия в борьбе с коронавирусом

    • 10:10
    • 23
    • 0

    В Казахстане через несколько дней возобновят работу некоторые субъекты экономики

    • 11:40
    • 22
    • 0

    С высокой трибуны ЕАЭС лидер Белоруссии заявил о важности сплочения

    • 13:28
    • 24
    • 0

    Погром на российской границе с Азербайджаном | Азербайджанцы ломают таможню

    • 23:41
    • 116
    • 0

    Президент Киргизии провёл встречу с первым вице-премьером

    • 13:02
    • 86
    • 0

    В Украине хотят создать фонд борьбы с COVID-19 размером 2,4 млрд долларов

    • 16:53
    • 90
    • 0

    Узбекистан на пороге вступления во Всемирную торговую организацию

    • 20:01
    • 94
    • 0

    В мэрии Москвы заявили, что крематории столицы справятся с любой нагрузкой

    • 14:04
    • 89
    • 0

    Эксперты ВОЗ высоко оценили меры борьбы с пандемией в Белоруссии

    • 18:06
    • 88
    • 0

    Жителям Амурской области в России стоит бояться не коронавируса

    • 17:10
    • 249
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА