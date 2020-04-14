Дмитрий Разумков предложил снизить зарплаты украинских депутатов

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 13 апреля предложил уменьшить заработные платы украинских депутатов. Он отметил, что подобные меры позволят расширить борьбу с коронавирусом и пополнить ресурсы госбюджета. Тема была затронута в эфире телеканала «НАШ»

По мнению чиновника, также, было бы рационально уменьшить расходы на содержание корпуса депутатов. При этом, Разумков добавил, что ему сложно сказать, как на это отреагируют представители парламента. Практика показывает, что вряд ли все проголосуют за подобные временные преобразования в бюджете.

Было подчеркнуто, что ранее в ВР уже рассматривалась возможность сокращения доходов депутатов с целью перечисления денег в специальный фонд. В итоге часть парламентариев проголосовали против.

Разумков, также, добавил, что пока не знает точно, насколько лучше всего уменьшить зарплаты. По его мнению, соответствующее решение необходимо принять в ближайшее время, так как неустойчивая эпидемиологическая ситуация должна быть стабилизирована как можно быстрее всеми возможными путями.

Напомним, что на данный момент в стране зарегистрировано 3372 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусного заболевания. Из общего числа больных выздоровело 119 граждан.