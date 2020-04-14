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Несмотря на пандемию COVID-19 в КНР, на Камчатке в России болели и умирали от «простуды» реже, чем в 2019 году

Несмотря на пандемию COVID-19 в КНР, на Камчатке в России болели и умирали от «простуды» реже, чем в 2019 годуНа Дальнем Востоке, как и во всей России, об опасности коронавируса заговорили в марте 2020 года, но в январе–феврале текущего года эпидемиологическая обстановка была спокойной, судя по данным Росстата и региональных управлений Роспотребнадзора. 
Российское дальневосточное агентство Vostok.Today продолжает исследовать официальные отчеты о смертности и заболеваемости населения от болезней органов дыхания. К примеру, на Камчатке в первый месяц 2020 года по данной причине ушли из жизни в два раза меньше людей, чем в то же время 2019 года — десять умерших против 20. 
В «краю медведей» вплоть до объявленной пандемии коронавирусной инфекции, закрытия предприятий и организаций, режима самоизоляции и открытия обсерваторов, местные санэпидемиологи каждую неделю выкладывали мониторинг заболеваемости ОРЗ и гриппом. Данные «не выбивались» из общей картины, характерной для этого сезона года. Факты появления «свиного гриппа», других штаммов подтверждались анализами в лабораториях, их могло быть свыше 30-35 случаев за одну неделю. Но беспокойства у местных властей и резкого ограничения прав и свобод граждан это не вызывало. 
В январе 2020 года на Камчатке «бродили» сразу три штамма гриппа, в конце месяца регистрировались максимальные значения заболеваемости, но в целом интонация сообщений о ситуации на сайте камчатского Роспотребнадзора была крайне сдержанной. 
«С середины января 2020 года в Российской Федерации начаты мероприятия по санитарной охране территории от завоза и распространения новой коронавирусной инфекции из Китая. Учитывая сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, необходимость соблюдения мер профилактики новой коронавирусной инфекции, рекомендуем соблюдать общепринятые меры неспецифической профилактики указанных болезней», - говорится на сайте управления Роспотребнадзора России в Камчатском крае в отчете «Инфекционная заболеваемость населения Камчатского края в январе 2020 года». 
Дальневосточные СМИ отмечают, что COVID-19 даже сейчас не так опасен для местных жителей, как болезни кровообращения и онкологические проблемы. Смертность по иным причинам в январе 2020 года на Камчатке в России была чуть ли не в 20 раз выше, чем от болезней органов дыхания.  




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