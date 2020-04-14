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Президент Киргизии подписал указ о продлении ЧП в ряде городов

Президент Киргизии подписал указ о продлении ЧП в ряде городовГлава государства Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков 14 апреля подписал постановление, в котором указано, что в некоторых городах и регионах режим чрезвычайного положения продлевается до 30 апреля нынешнего года. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Ранее, президент провёл встречу с главой правительства Мухаммедкалый Абылгазиевым и спикером парламента Дастанбеком Джумабековым.

Собеседники обсудили текущую обстановку и принимаемые меры по дальнейшему недопущению коронавирусной инфекции на территорию страны, усиление поддержки медицинского персонала и всех лиц, которые задействованы на первой линии по борьбе с эпидемией.

Официальные лица отметили, что количество инфицированных лиц увеличивается, в связи с этим, необходимо ограничить непосредственный социальный контакт среди населения.

Учитывая данную обстановку, высшее руководство страны одобрило продление режима ЧП в отдельных городах и населённых пунктах.

Жээнбеков заявил, что, в первую очередь, в сложившейся ситуации, важными являются безопасность и защита здоровья граждан страны.





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