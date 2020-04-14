Президент Киргизии подписал указ о продлении ЧП в ряде городов

Ранее, президент провёл встречу с главой правительства Мухаммедкалый Абылгазиевым и спикером парламента Дастанбеком Джумабековым.
Собеседники обсудили текущую обстановку и принимаемые меры по дальнейшему недопущению коронавирусной инфекции на территорию страны, усиление поддержки медицинского персонала и всех лиц, которые задействованы на первой линии по борьбе с эпидемией.
Официальные лица отметили, что количество инфицированных лиц увеличивается, в связи с этим, необходимо ограничить непосредственный социальный контакт среди населения.
Учитывая данную обстановку, высшее руководство страны одобрило продление режима ЧП в отдельных городах и населённых пунктах.
Жээнбеков заявил, что, в первую очередь, в сложившейся ситуации, важными являются безопасность и защита здоровья граждан страны.