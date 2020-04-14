В борьбе с коронавирусом Армения не просила помощи у Турции

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян 13 апреля прокомментировала утверждение турецкой стороны о том, что Армения , якобы, обратилась за помощью к Турции в борьбе с COVID-19, и как бы соседняя страна готова её предоставить. Она напомнила, что армянская сторона, на самом деле, прилагает все усилия для возвращения своих граждан, оказавшихся в сложной ситуации, особенно из стран, где инфекция получила широкое распространение, в том числе, из Турции. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе министерства.

В МИД Армении подчеркнули, что сотрудничество с турецкой стороной было ограничено только рамками возвращения 73-х армянских граждан на родину, которые пожелали покинуть Турцию.

По этому вопросу МИД Армении сотрудничали с турецкими и грузинскими соответствующими госорганами.

Однако, турецкая сторона заявила, что, в рамках борьбы с коронавирусом, Армения попросила у неё помощь. В этот же момент, турецкий МИД потребовал объяснений от китайского посла в связи с надписями на коробках гуманитарного груза, которую КНР предоставила Армении.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны Анна Нагдалян заявила, что в условиях продолжающейся сухопутной блокады Армении со стороны Турции и отсутствия дипломатических отношений возможности взаимодействия между двумя странами существенно ограничены и требуют реальной доброй воли и создания доверия.

Ранее, в беседе с главой Константинопольского патриархата Армянской апостольской церкви Сааком Машаляном, президент Турции Реджеп Эрдоган выразил готовность помочь Армении лекарствами в борьбе с COVID-19. Вслед за этим в МИД Армении 9 апреля подчеркнули, что в повестке закавказского государства вопрос получения помощи от Турции не значится.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 13-го декабря 2019 года отметил, что армянское правительство неоднократно заявляло о готовности установить добрососедские отношения с Турцией без любых ограничений и на равных условиях.

Напомним, что между Арменией и Турцией не существует дипломатических отношений, граница между странами закрыта с 1993 года, по инициативе Анкары. Спустя 16 лет, в октябре 2009 года руководители МИД Армении и Турции подписали в Цюрихе два протокола по сближению, но в апреле 2010 года, Серж Саргсян указом приостановил процесс ратификации армяно-турецких протоколов, заявив, что Турция не готова продолжать начатый процесс.