В Таджикистане откроют 300 новых предприятий

Строительство такого большого количества хозяйствующих субъектов будет реализовано в рамках 4-й общенациональной цели — быстрой индустриализации страны. В Согдийской области в этом году планируется открыть 119 новых предприятий и создать 2308 рабочих мест.
Конкретные меры были приняты в сфере строительства швейных цехов. С начала 2020 года в регионе было создано 5 соответствующих хозсубъектов на 59 рабочих мест.
В первые три месяца текущего года объемы производства в Согдийской области составили около 328 млн долларов. Данный показатель превышает значение за этот же период в 2019 году на 119 процентов.
Напомним, что раньше Таджикистан стремился к осуществлению 3 стратегических целей — достижение энергетической независимости, продовольственной безопасности и выход из транспортной изоляции. Четвёртая цель была поставлена президентом Эмомали Рахмоном 26 декабря 2018 года.