В Таджикистане откроют 300 новых предприятий

Правительство Таджикистана планирует ввести в эксплуатацию 300 новых промышленных предприятий и цехов в Согдийской области. Всего лишь за три месяца 2020 года было открыто 30 соответствующих хозсубъектов. Об этом SNG.Today сообщили 15 апреля в пресс-службе администрации региона.

Строительство такого большого количества хозяйствующих субъектов будет реализовано в рамках 4-й общенациональной цели — быстрой индустриализации страны. В Согдийской области в этом году планируется открыть 119 новых предприятий и создать 2308 рабочих мест.

Конкретные меры были приняты в сфере строительства швейных цехов. С начала 2020 года в регионе было создано 5 соответствующих хозсубъектов на 59 рабочих мест.

В первые три месяца текущего года объемы производства в Согдийской области составили около 328 млн долларов. Данный показатель превышает значение за этот же период в 2019 году на 119 процентов.

Напомним, что раньше Таджикистан стремился к осуществлению 3 стратегических целей — достижение энергетической независимости, продовольственной безопасности и выход из транспортной изоляции. Четвёртая цель была поставлена президентом Эмомали Рахмоном 26 декабря 2018 года.