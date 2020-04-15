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Мирзиёев возложил на хокимов персональную ответственность

Мирзиёев возложил на хокимов персональную ответственностьУзбекский лидер Шавкат Мирзиёев 14 апреля, перед видеоселекторным совещанием, вновь отдельно остановился на проводимой работе в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе президента.

Отметим, что благодаря предпринимаемым усилиям и героическому труду узбекских врачей выздоровели 100 человек. На карантин взято 222 тысячи граждан страны, из них отправлены домой уже 141 тысяча человек.

Напомним, что на 15 апреля число инфицированных COVID-19 в Узбекистане достигло 1214 человек.

Шавкат Мирзиёев отметил, что исходя из текущей ситуации правительственная комиссия, руководство Каракалпакстан, хокимиятов областей и города Ташкента, соответствующие министерства и ведомства должны принять следующие – «безотлагательные меры»:

во-первых, нужно мобилизовать все силы и возможности, имеющиеся ресурсы страны, для раннего предупреждение заболевания; 

во-вторых, необходимо иметь конкретные планы и продуманные меры по текущей обстановке и уметь прогнозировать её ход, быть готовым ко всему;

в-третьих, следует ещё больше усилить сотрудничество со всеми странами и международными организациями для победы над эпидемией;

в-четвертых, республиканской комиссии необходимо принять меры по повышению ответственности не только министерств и ведомств, но и хокимов и руководителей секторов, за предотвращение распространения коронавируса и максимальное ограничение его негативного воздействия на экономику и жизнь людей.

– Особенно хокимы и руководители секторов будут персонально отвечать за эффективность работы по полному обеспечению жизненно важных потребностей населения, недопущению роста цен и поддержке малообеспеченных семей, – сказал Мирзиёев.

Кроме того, узбекский лидер, рассказал, что решение о том, когда отменить карантин, рассматривается, он добавил, что нужно всесторонне обдумать и проанализировать данный вопрос и посоветоваться с народом.





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