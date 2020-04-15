Туркменистан расширит борьбу с опустыниванием

Власти Туркменистана примут дополнительные меры по борьбе с опустыниванием земель. Глава государства Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что основной акцент будет сделан на внедрении возобновляемых источников энергии в систему водоснабжения. Об этом 14 апреля сообщило информационное агентство «Туркменистан сегодня»

Данный процесс будет реализован за счёт применения современных технологий по использованию «зелёной энергии» и изучения международного опыта в области управления водным хозяйством.

Основу борьбы с опустыниванием составят рациональное использование земли и воды, восстановление засоленных и деградированных земель, внедрение инновационных решений в сельскохозяйственное производство.

В рамках ряда соглашений с международными организациями в Туркменистане будут проводить соответствующие полевые исследования и обучение работников заповедников.

Правительство Туркменистана и ООН также разработали программу использования возобновляемых источников энергии, основной целью которой является сокращение выделения парниковых газов в атмосферу.

Бурдымухамедов подчеркнул, что экологические мероприятия, проводимые в стране, станут новым фактором роста туркменской экономики и фундаментом для перехода к принципиально новой модели природопользования.