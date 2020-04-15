Туркменистан расширит борьбу с опустыниванием

Данный процесс будет реализован за счёт применения современных технологий по использованию «зелёной энергии» и изучения международного опыта в области управления водным хозяйством.
Основу борьбы с опустыниванием составят рациональное использование земли и воды, восстановление засоленных и деградированных земель, внедрение инновационных решений в сельскохозяйственное производство.
В рамках ряда соглашений с международными организациями в Туркменистане будут проводить соответствующие полевые исследования и обучение работников заповедников.
Правительство Туркменистана и ООН также разработали программу использования возобновляемых источников энергии, основной целью которой является сокращение выделения парниковых газов в атмосферу.
Бурдымухамедов подчеркнул, что экологические мероприятия, проводимые в стране, станут новым фактором роста туркменской экономики и фундаментом для перехода к принципиально новой модели природопользования.