 
  • 18:20 – В Азербайджане более 1255 зараженных плюс 750 в Нахиджеване | Пандемия в Азербайджане 
  • 16:26 – Никол Пашинян поздравил народ независимого и демократического Арцаха с завершением выборов 
  • 18:06 – Азербайджан катится в яму | Вся надежда на Узбекистан 
  • 18:20 – В Азербайджане более 1255 зараженных плюс 750 в Нахиджеване | Пандемия в Азербайджане 
  • 22:32 – Солистка группы The Hardkiss откровенно рассказала, делали ли ей пластические операции 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

Иран возобновил экспорт в Армению | Иран - Армения

 Иран возобновил экспорт в Армению | Иран - Армения
Иран возобновил экспорт в соседнюю Армению с прошлой недели, сообщило информационное агентство Mehr News.
Представитель Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA) Рушолла Латифи объявил, что экспорт осуществляется через северо-западный КПП Нордуз в Иране.
«Армения импортировала иранских товаров на сумму более 430 миллионов долларов США в прошлом иранском календарном году [закончившемся 19 марта], став вторым экспортным направлением страны среди стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) после России», - сказал он.
По словам главы Совместной торгово-промышленной палаты Ирана и Армении, соглашение о преференциальной торговле Ирана с ЕАЭС оказало значительное влияние на торговые отношения страны с Арменией.
«Обе стороны применяют тарифные скидки, предлагаемые на основе соглашения, и в этом не было никаких проблем», - сказал в январе Эрвик Яриджанян.
По словам чиновника, объем торговли между двумя странами значительно вырос с момента вступления соглашения в силу в октябре прошлого года.
Иран, в основном, импортирует красное мясо из Армении, а Армения импортирует полимерное сырье, оборудование, промышленный газ, промышленные изделия, кожу и кожгалантерею из Ирана, сказал он.
Он также отметил, что Иран обладает гораздо большими экспортными возможностями по сравнению с Арменией, добавив, что трейдеры еще не привыкли к идее соглашения о преференциальной торговле и, надеюсь, с расширением этой сделки, больше иранских трейдеров будет привлечено на армянский рынок.
Иран и Армения подчеркивали необходимость сохранения и расширения торговых отношений между двумя странами с момента реализации соглашения о преференциальной торговле между Ираном и ЕАЭС.
В то время как новые санкции США против Ирана направлены на изоляцию Исламской Республики, как в политическом, так и в экономическом плане, похоже, что санкции не затронули отношения Ирана, особенно в экономических секторах, с его соседями.
Северо-западный сосед - Армения - является одной из стран, сохраняющих и расширяющих свои экономические отношения с Ираном независимо от условий санкций.
Напомним что народы Ирана и Армении имеют братские отношения, и всегда помогают друг другу не смотря на трудности.


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 67


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Пашинян: Армения и Иран могут вести переговоры на полях саммита ЕАЭС в Ереване
    » Товарооборот между Арменией и Ираном в 2018 году достиг рекордной планки
    » СМИ: За первые четыре месяца товарооборот между Ираном и Арменией вырос
    » Иран и Армения договорились о совместном производстве сельскохозяйственной техники
    » ЕАЭС и Иран подпишут соглашение о свободной торговле в июне
    » Армения зарегистрировала беспрецедентный рост экспорта в Иран
    » Осенью 2018 года Армения проведёт крупный экономический и инвестиционный форум
    » Парламент Ирана ратифицировал соглашение о пограничном сотрудничестве между ИРИ и Арменией
    » Министр нефти Ирана посетит Армению – посол
    » Иран утроит экспорт природного газа в Армению
    » Иран рассматривает Армению как платформу для экспорта продукции в страны ЕАЭС
    » Армения может привлечь инвестиции, позиционируя себя как стабильные «ворота» в Иран — эксперт
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В Азербайджане более 1255 зараженных плюс 750 в Нахиджеване | Пандемия в Азербайджане

    • 18:20
    • 40
    • 0

    Азербайджан катится в яму | Вся надежда на Узбекистан

    • 18:06
    • 46
    • 0

    Никол Пашинян поздравил народ независимого и демократического Арцаха с завершением выборов

    • 16:26
    • 49
    • 0

    Иран возобновил экспорт в Армению | Иран - Армения

    • 16:16
    • 41
    • 0

    Иран возобновил экспорт в Армению | Иран - Армения

    • 12:26
    • 68
    • 0

    6 привычек здорового мозга

    • 12:20
    • 57
    • 0

    Туркменистан расширит борьбу с опустыниванием

    • 12:03
    • 87
    • 0

    Мирзиёев возложил на хокимов персональную ответственность

    • 11:49
    • 92
    • 0

    В Таджикистане откроют 300 новых предприятий

    • 10:08
    • 52
    • 0

    Несмотря на пандемию COVID-19 в КНР, на Камчатке в России болели и умирали от «простуды» реже, чем в 2019 году

    • 19:21
    • 97
    • 0

    В борьбе с коронавирусом Армения не просила помощи у Турции

    • 19:05
    • 105
    • 0

    Молдавские медики столичных больниц будут бесплатно проверяться на наличие COVID-19

    • 17:53
    • 91
    • 0

    Президент Киргизии подписал указ о продлении ЧП в ряде городов

    • 16:11
    • 93
    • 0

    Дмитрий Разумков предложил снизить зарплаты украинских депутатов

    • 15:33
    • 98
    • 0

    С высокой трибуны ЕАЭС лидер Белоруссии заявил о важности сплочения

    • 13:28
    • 106
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 57897
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 52992
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48068
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43579
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 37531
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37469
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35979
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33328
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31640
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30627
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24358
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23465
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23302
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21090
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 20847
    • 0

    В Азербайджане более 1255 зараженных плюс 750 в Нахиджеване | Пандемия в Азербайджане

    • 18:20
    • 40
    • 0

    Азербайджан катится в яму | Вся надежда на Узбекистан

    • 18:06
    • 46
    • 0

    Никол Пашинян поздравил народ независимого и демократического Арцаха с завершением выборов

    • 16:26
    • 49
    • 0

    Иран возобновил экспорт в Армению | Иран - Армения

    • 16:16
    • 41
    • 0

    Иран возобновил экспорт в Армению | Иран - Армения

    • 12:26
    • 68
    • 0

    Туркменистан расширит борьбу с опустыниванием

    • 12:03
    • 87
    • 0

    Мирзиёев возложил на хокимов персональную ответственность

    • 11:49
    • 92
    • 0

    В Таджикистане откроют 300 новых предприятий

    • 10:08
    • 52
    • 0

    В борьбе с коронавирусом Армения не просила помощи у Турции

    • 19:05
    • 105
    • 0

    Президент Киргизии подписал указ о продлении ЧП в ряде городов

    • 16:11
    • 93
    • 0

    Несмотря на пандемию COVID-19 в КНР, на Камчатке в России болели и умирали от «простуды» реже, чем в 2019 году

    • 19:21
    • 97
    • 0

    Дмитрий Разумков предложил снизить зарплаты украинских депутатов

    • 15:33
    • 98
    • 0

    Молдавские медики столичных больниц будут бесплатно проверяться на наличие COVID-19

    • 17:53
    • 91
    • 0

    Путин призвал государства ЕАЭС объединить усилия в борьбе с коронавирусом

    • 10:10
    • 75
    • 0

    В Казахстане через несколько дней возобновят работу некоторые субъекты экономики

    • 11:40
    • 85
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА