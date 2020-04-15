» Иран возобновил экспорт в Армению | Иран - Армения



Представитель Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA) Рушолла Латифи объявил, что экспорт осуществляется через северо-западный КПП Нордуз в Иране.

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По словам главы Совместной торгово-промышленной палаты Ирана и Армении, соглашение о преференциальной торговле Ирана с ЕАЭС оказало значительное влияние на торговые отношения страны с Арменией.

«Обе стороны применяют тарифные скидки, предлагаемые на основе соглашения, и в этом не было никаких проблем», - сказал в январе Эрвик Яриджанян.

По словам чиновника, объем торговли между двумя странами значительно вырос с момента вступления соглашения в силу в октябре прошлого года.

Иран, в основном, импортирует красное мясо из Армении, а

Он также отметил, что Иран обладает гораздо большими экспортными возможностями по сравнению с Арменией, добавив, что трейдеры еще не привыкли к идее соглашения о преференциальной торговле и, надеюсь, с расширением этой сделки, больше иранских трейдеров будет привлечено на армянский рынок.

Иран и

В то время как новые санкции США против Ирана направлены на изоляцию Исламской Республики, как в политическом, так и в экономическом плане, похоже, что санкции не затронули отношения Ирана, особенно в экономических секторах, с его соседями.

Северо-западный сосед - Иран возобновил экспорт в соседнюю Армению с прошлой недели, сообщило информационное агентство Mehr News.Представитель Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA) Рушолла Латифи объявил, что экспорт осуществляется через северо-западный КПП Нордуз в Иране. Армения импортировала иранских товаров на сумму более 430 миллионов долларов США в прошлом иранском календарном году [закончившемся 19 марта], став вторым экспортным направлением страны среди стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) после России», - сказал он.По словам главы Совместной торгово-промышленной палаты Ирана и Армении, соглашение о преференциальной торговле Ирана с ЕАЭС оказало значительное влияние на торговые отношения страны с Арменией.«Обе стороны применяют тарифные скидки, предлагаемые на основе соглашения, и в этом не было никаких проблем», - сказал в январе Эрвик Яриджанян.По словам чиновника, объем торговли между двумя странами значительно вырос с момента вступления соглашения в силу в октябре прошлого года.Иран, в основном, импортирует красное мясо из Армении, а Армения импортирует полимерное сырье, оборудование, промышленный газ, промышленные изделия, кожу и кожгалантерею из Ирана, сказал он.Он также отметил, что Иран обладает гораздо большими экспортными возможностями по сравнению с Арменией, добавив, что трейдеры еще не привыкли к идее соглашения о преференциальной торговле и, надеюсь, с расширением этой сделки, больше иранских трейдеров будет привлечено на армянский рынок.Иран и Армения подчеркивали необходимость сохранения и расширения торговых отношений между двумя странами с момента реализации соглашения о преференциальной торговле между Ираном и ЕАЭС.В то время как новые санкции США против Ирана направлены на изоляцию Исламской Республики, как в политическом, так и в экономическом плане, похоже, что санкции не затронули отношения Ирана, особенно в экономических секторах, с его соседями.Северо-западный сосед - Армения - является одной из стран, сохраняющих и расширяющих свои экономические отношения с Ираном независимо от условий санкций.

Напомним что народы Ирана и Армении имеют братские отношения, и всегда помогают друг другу не смотря на трудности.