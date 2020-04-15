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Азербайджан катится в яму | Вся надежда на Узбекистан

 помощь бедной республике
Узбекистан направит гуманитарную помощь в Азербайджан для поддержки борьбы с коронавирусом, сообщает Trend.
Согласно распоряжению Кабинета министров Узбекистана, гуманитарная помощь в виде медикаментов будет направлена в Азербайджан.
Государственное предприятие «Маркази» Государственного комитета по управлению запасами при Кабинете министров Узбекистана определено в качестве пункта формирования груза гуманитарной помощи.
Ответственным органом за доставку гуманитарного груза назначено министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
МЧС обеспечит координацию доставки гуманитарной помощи, включая выделение необходимых транспортных средств для ее сбора и доставки в пункт назначения.
Для оперативного распределения гуманитарного груза Ассоциация «Узтукимачиликсаноат» в течение одного дня запакует гуманитарную помощь и рассмотрит вопрос о ее доставке в пункт формирования.
Министерство транспорта в установленном порядке выделит грузовой самолет для доставки гуманитарной помощи в Азербайджан.
Ранее Узбекистан оказывал гуманитарную помощь Китаю, Ирану, Таджикистану, Кыргызстану, Афганистану и Беларуси.
Напомним что Азербайджан не в состоянии обеспечить свое население предметами первой необходимости и вынужденно надеяться на подачки со стороны других стран. Это еще раз показывает всю ложь об независимой и сильной республике. На самом деле это недоразвитая и отстающая страна с президентом диктатором.


  Источник:FMG NEWS

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