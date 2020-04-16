В Азербайджане более 1255 зараженных плюс 750 в Нахиджеване | Пандемия в Азербайджане
Источник:FMG NEWS
Инфекционная больница город Баку
В Азербайджане выявлены еще 56 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 53 человека, сообщает пресс-служба Оперативного штаба при правительстве.
Согласно сообщению, на сегодняшний день в Азербайджане выявлено 1253 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 404 человек вылечились, 13 скончались, 836 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 24 из них оценивается как крайне тяжелое, 27 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.
За минувший период проведено 75.397 тестов на коронавирус.
В то же самое время согласно информации, в Нахиджеване зараженных коронавирусной инфекцией более 350, находятся в карантине 2315 человек. 229 из них - лица из других регионов республики, приехавшие из других мест. Напомним что в Азербайджане ситуация вышла из под контроля и по самым скромным подсчетам в Азербайджане более 95000 зараженных.
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