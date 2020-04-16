Китаю нужен мир в Арцахе, а не территориальная целостность Азербайджана. ВАЖНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь представил позицию Китая по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает «Арменпресс», Лицзянь затронул этот вопрос на пресс-конференции 14 апреля.



«Позиция Китая по Нагорному Карабаху ясна и тверда. Мы надеемся, что соответствующие стороны будут разрешать споры посредством политического диалога и поддерживать мир и стабильность в регионе.



«Китай будет и впредь способствовать стабильности и развитию региона», – сказал Лиззиан.

Примечательно, что китайский представитель не упомянул о принципе территориальной целостности, на котором так настаивает

«Позиция Китая по Нагорному Карабаху ясна и тверда. Мы надеемся, что соответствующие стороны будут разрешать споры посредством политического диалога и поддерживать мир и стабильность в регионе.«Китай будет и впредь способствовать стабильности и развитию региона», – сказал Лиззиан.Примечательно, что китайский представитель не упомянул о принципе территориальной целостности, на котором так настаивает Баку , а основополагающим для Китая является сохранение мира.