Китаю нужен мир в Арцахе, а не территориальная целостность Азербайджана. ВАЖНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь представил позицию Китая по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
Как сообщает «Арменпресс», Лицзянь затронул этот вопрос на пресс-конференции 14 апреля.
«Позиция Китая по Нагорному Карабаху ясна и тверда. Мы надеемся, что соответствующие стороны будут разрешать споры посредством политического диалога и поддерживать мир и стабильность в регионе.
«Китай будет и впредь способствовать стабильности и развитию региона», – сказал Лиззиан.
Примечательно, что китайский представитель не упомянул о принципе территориальной целостности, на котором так настаивает Баку
, а основополагающим для Китая является сохранение мира.