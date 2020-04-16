Народ Арцаха дружелюбный, но Азербайджан всегда проповедует ненависть к ним | Владимир Захаров

Владимир Захаров, директор Института политических и социальных исследований Каспийского региона, заявил сегодня журналистам в Арцахе, что ситуация в Азербайджане сложная, поскольку ею десятилетиями правит клан Алиева.
"Это фактически удержание турецкого народа, потому что Алиевы не турки, а курды. Таким образом, курдский клан удерживает турецкий народ
”, – сказал он, имея в виду проблему сохранения напряженной ситуации путем провокаций со стороны Азербайджана.
"Власти Азербайджана всегда должны быть в напряженном положении, как будто они защищают народ и республику от нападений врага, но такого нет. Я был здесь на передовой и знаю настроение парней, которые там служат. Я не слышал от народа Арцаха, что азербайджанцы говорят, что они наши враги. Народ Арцаха дружелюбный, но Азербайджан
всегда проповедует ненависть к ним. Даже в детских садах проповедуется, что ваш главный враг – армянин. А азербайджанское руководство не должно этого делать”.
Владимир Захаров отметил, что Нагорно-Карабахская Республика является образцовой, потому что там работают все необходимые государственные учреждения, министерства и Национальное Собрание. Все они занимаются своими функциями.
«Я видел, как идут дискуссии в Национальном Собрании, все демократично, и все говорят о решении проблем своего народа. Это яркий пример для мира того, каким должно быть государство».
Владимир Захаров отметил, что каждый раз отсюда трудно уезжать, и выразил надежду, что он вернется снова, поскольку у него здесь много друзей.