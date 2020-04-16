Народ Арцаха дружелюбный, но Азербайджан всегда проповедует ненависть к ним | Владимир Захаров

"Это фактически удержание турецкого народа, потому что Алиевы не турки, а курды. Таким образом, курдский клан удерживает турецкий народ

Владимир Захаров, директор Института политических и социальных исследований Каспийского региона, заявил сегодня журналистам в Арцахе, что ситуация в Азербайджане сложная, поскольку ею десятилетиями правит клан Алиева.”, – сказал он, имея в виду проблему сохранения напряженной ситуации путем провокаций со стороны Азербайджана.