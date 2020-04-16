В республике Алтай коронавирус не выявлен

Скажем, что отсутствие случаев заболевания в субъекте РФ связано с тем, что в регионе вовремя были приняты решительные меры и введены ограничительные мероприятия.
О том, что в России остался один регион без COVID-19 и это республика Алтай, стало известно 15 апреля.
Однако, на контроле находятся 182 человека, которые вернулись из-за пределов региона. Всего за весь период снято с медицинского наблюдения 488 человек.
Лаборатории республики обеспечены тест-системами и проводят исследования на коронавирусную инфекцию. Также, до сегодняшнего дня, лабораторно обследовано 2143 человека – результат отрицательный. Напомним, что в регионе до 30 апреля действует режим домашней самоизоляции.
Прибывающие на территорию Алтая, особенно из Москвы и Санкт-Петербурга, должны немедленно сообщить о своём прибытии на «горячую линию» по телефону 8 913 692 9074.
Добавим, что на 16 апреля в России число заразившихся инфекцией достигло 27 938, выздоровело 2304. По всему миру инфицированных уже более 2 миллионов 90 тысяч человек.