Правительство Киргизии ведёт усиленный контроль по контактным лицам заражённых COVID-19

Первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов 16 апреля возглавил заседание республиканского штаба по борьбе с эпидемией коронавируса, на котором участники совещания обсудили усиленный контроль за лицами, контактировавшими с заражёнными. Заместитель премьера отметил, что правительство не имеет права допустить ошибку в противостоянии инфекции. Об этом сообщает

Боронов поручил правоохранительным органам усиленно следить за населением, чтобы не было никаких контактов с соседями или родственниками, а также отметил необходимость проведения разъяснительных работ, напомнив о предусмотренной ответственности за нарушение карантинного режима.

Министерство чрезвычайных ситуаций обязано ускорить подготовку обсервационных пунктов в Бишкеке. Также, профильным органам поручено обеспечить кадровые и лабораторные ресурсы, и продолжить санобработку общественных мест в столице.

Кроме того, акимы населённых пунктов должны обеспечить все условия, для того, чтобы фермеры могли закупить запчасти для реконструкции сельскохозяйственной техники. Магазины по продаже автозапчастей в обязательном порядке должны функционировать.