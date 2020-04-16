В Белоруссии инициировали амнистию в преддверии праздника Победы

Открыв заседание, глава государства потребовал, от ответственных за исполнение акции чиновников, взвешенного подхода. Он отметил, что, в свете его распоряжения, верховный суд отработал проект амнистии. В проектном документе, нашли своё место рекомендации президента по отбору массы лиц, заслуживших амнистию. При его рассмотрении, было отмечено, что в нынешнем году перечень, указанных в нём лиц расширен. Туда включены подростки несовершеннолетнего возраста, осуждённые за реализацию наркотиков в преступной группе. Таким осуждённым было предложено сократить отбывание наказания на 1 год.
Президент акцентировал внимание на том, что большинство осуждённых - представители молодёжи и впервые попали в места заключения. Он сообщил, что эту категорию лиц, поручил считать приоритетной в составлении списка имён. Взрослые — ни родители, ни педагоги не смогли вовремя остановить таких подростков, отчасти вина ложится на них и частично на недостаточность профилактики внутри государственной системы, заявил президент.
Лукашенко отдельно сообщил, что органы не должны проявлять снисхождения отпетым сбытчикам, охотникам за лёгкими деньгами.
— Помиловать надо только тех людей, которые не будут угрожать правовым устоям общества и государства, — сказал белорусский лидер.