В Армении начнут отбирать незаконное имущество

Парламент Армении 15 апреля принял, во втором окончательном чтении, поправки в закон о «Конфискации имущества незаконного происхождения». Об этом FMG.NEWS сообщили внационального собрания.

В данном законопроекте, теперь предусматривается конфискация незаконно нажитого имущества, стоимость которого будет превышать 100 тысяч долларов.

В частности, расследование можно начинать только в случае, если сомнительное имущество будет превышать данную суммы.

Проект изменений «О конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение» во втором чтении представил глава минюста Армении.

Рустам Бадасян подчеркнул, что под действие закона не подпадут добросовестные граждане, у которых полученное имущество это алименты или возмещение ущерба, причинённого здоровью.

Также, в этот день обсудили в первом и во втором чтениях различные законопроекты Армении – «О рынке ценных бумаг», «О телевидении и радио», «О государственных пенсиях», «О занятости», «О государственных наградах и почётных званиях РА».

Скажем, что все обсуждавшиеся документы, за исключением ряда отклонённых, удостоились положительных заключений в парламенте.