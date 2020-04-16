В Казахстане утверждён перечень возобновляемых видов деятельности

В определённый комиссией перечень вошли — промышленные объекты, строительные и дорожно-строительные компании, магазины стройматериалов, транспортная сфера, площади для складирования, области сервиса, услуг и точки обслуживания автомобилей. Кроме того, приступят к работе торговые заведения и банки.
Координационным штабам Нур-Султана и Алматы предстоит конкретизировать численность предприятий и количество сотрудников, которых допустят к работе. Глава правительства на администрации городов возложил обязанности по контролю над соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических правил.
Следующим аспектом обсуждения членов комиссии стал круг значимых вопросов. В него вошли условия допуска в карантинные города автопоездов, поставляющих сельхозпродукцию, запуск весенне-полевых работ, заключение договоров по сельхоз-закупкам и оптимизации коммунальной тарификации.
По итогам рассмотрения внесённых предложений, премьер поручил допустить фермеров к сельскохозяйственным работам, упорядочить пропускной режим фур с сельхозгрузами в города, но при условии обеспечения жёсткого санитарного контроля.