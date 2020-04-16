В Казахстане утверждён перечень возобновляемых видов деятельности

В правительстве Казахстана под руководством премьер-министра Аскара Мамина 15 апреля, состоялась очередная видеоконференция членов госкомиссии по исполнению чрезвычайного положения (ЧП). В ходе заседания, в свете директивы президента республики Касым-Жомарта Токаева, группа утвердила направления деятельности субъектов бизнес структуры в столице страны и Алматы, которым с 20 апреля будет разрешено возобновить работу. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе правительства

В определённый комиссией перечень вошли — промышленные объекты, строительные и дорожно-строительные компании, магазины стройматериалов, транспортная сфера, площади для складирования, области сервиса, услуг и точки обслуживания автомобилей. Кроме того, приступят к работе торговые заведения и банки.

Координационным штабам Нур-Султана и Алматы предстоит конкретизировать численность предприятий и количество сотрудников, которых допустят к работе. Глава правительства на администрации городов возложил обязанности по контролю над соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических правил.

Следующим аспектом обсуждения членов комиссии стал круг значимых вопросов. В него вошли условия допуска в карантинные города автопоездов, поставляющих сельхозпродукцию, запуск весенне-полевых работ, заключение договоров по сельхоз-закупкам и оптимизации коммунальной тарификации.

По итогам рассмотрения внесённых предложений, премьер поручил допустить фермеров к сельскохозяйственным работам, упорядочить пропускной режим фур с сельхозгрузами в города, но при условии обеспечения жёсткого санитарного контроля.