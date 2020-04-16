 
  • 19:30 – Минэнерго Узбекистана объявило новый тендер на строительство ветряных станций 
  • 12:27 – Китаю нужен мир в Арцахе, а не территориальная целостность Азербайджана. ВАЖНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
  • 18:06 – Азербайджан катится в яму | Вся надежда на Узбекистан 
  • 12:46 – Народ Арцаха дружелюбный, но Азербайджан всегда проповедует ненависть к ним | Владимир Захаров 
  • 19:48 – 5 проверенных способов, как соблазнить мужчину 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

Объёмы производства в Таджикистане составили 660 млн долларов

Объёмы производства в Таджикистане составили 660 млн долларов
Таджикские предприятия за первые три месяца 2020 года произвели товаров на сумму 660 млн долларов. Объёмы производства по сравнению с первым кварталом 2019 года выросли на 16,9%. Тема была затронута 15 апреля в ходе заседания коллегии минпромышленности. Об этом 16 апреля сообщил пресс-офис госоргана.

По словам главы ведомства Файзуллозода Заробиддина, доля соответствующего производства в ВВП достигла 20,4%. При этом было подчёркнуто, что данный показатель на 0,6% выше значения за тот же период в прошлом году.

Как было отмечено в министерстве, наибольшая производственная активность была проявлена в горнодобывающей, пищевой, лёгкой промышленности, а также в электроэнергетике.

В ходе собрания чиновники добавили, что за первые три месяца 2020 года рост промышленного производства в Согдийской области составил около 119%. Похожие темпы также зафиксированы в столице и Хатлонской области. Заробиддин отметил, что в другие страны было экспортировано товаров на 236 млн долларов.

В рамках заседания было принято решение активизировать производственную деятельность, создать новые хозяйствующие субъекты и рабочие места, а также внедрить новые технологические решения в промышленность Таджикистана.





  •   Просмотров Сегодня: 51


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » В Таджикистане откроют 300 новых предприятий
    » В Таджикистане будут выпускать до 60 тыс. медицинских масок в день
    » В Таджикистане расширят производство муки и масла
    » Промпроизводство в исправительных учреждениях расширят власти Таджикистана
    » Промышленный сектор Таджикистана будет расширяться
    » Глава Согдийской области Таджикистана посетил предприятие «Спитамен-текстайл»
    » Пашинян показал статистику о росте производства ряда местных товаров
    » Армения среди стран ЕАЭС лидирует по темпам роста ВВП
    » СМИ: За первые четыре месяца товарооборот между Ираном и Арменией вырос
    » Объемы производства соли в Армении снизились почти на 60%
    » В Армении объемы производства соли снизились почти на 69%
    » Армения может обеспечить в 2017 году рост экспорта на 200 млн. долларов
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    5 проверенных способов, как соблазнить мужчину

    • 19:48
    • 617
    • 0

    Минэнерго Узбекистана объявило новый тендер на строительство ветряных станций

    • 19:30
    • 29
    • 0

    В Казахстане утверждён перечень возобновляемых видов деятельности

    • 18:36
    • 35
    • 0

    Туркменистан и Украина расширят партнёрство в условиях пандемии

    • 15:51
    • 70
    • 0

    Объёмы производства в Таджикистане составили 660 млн долларов

    • 15:17
    • 52
    • 0

    В Армении начнут отбирать незаконное имущество

    • 13:25
    • 51
    • 0

    Народ Арцаха дружелюбный, но Азербайджан всегда проповедует ненависть к ним | Владимир Захаров

    • 12:46
    • 66
    • 0

    В Белоруссии инициировали амнистию в преддверии праздника Победы

    • 12:28
    • 57
    • 0

    Китаю нужен мир в Арцахе, а не территориальная целостность Азербайджана. ВАЖНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

    • 12:27
    • 67
    • 0

    9 утренних и вечерних привычек, способствующих здоровому сну

    • 12:20
    • 52
    • 0

    В Азербайджане более 1255 зараженных плюс 750 в Нахиджеване | Пандемия в Азербайджане

    • 11:05
    • 69
    • 0

    В республике Алтай коронавирус не выявлен

    • 10:27
    • 97
    • 0

    Правительство Киргизии ведёт усиленный контроль по контактным лицам заражённых COVID-19

    • 10:01
    • 52
    • 0

    В Азербайджане более 1255 зараженных плюс 750 в Нахиджеване | Пандемия в Азербайджане

    • 18:20
    • 116
    • 0

    Азербайджан катится в яму | Вся надежда на Узбекистан

    • 18:06
    • 154
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 57918
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 53010
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48074
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43592
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 37581
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37480
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35993
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33341
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31661
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30641
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24364
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23469
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23308
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21097
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 20868
    • 0

    Туркменистан и Украина расширят партнёрство в условиях пандемии

    • 15:51
    • 70
    • 0

    Минэнерго Узбекистана объявило новый тендер на строительство ветряных станций

    • 19:30
    • 29
    • 0

    Объёмы производства в Таджикистане составили 660 млн долларов

    • 15:17
    • 52
    • 0

    В Казахстане утверждён перечень возобновляемых видов деятельности

    • 18:36
    • 35
    • 0

    В Армении начнут отбирать незаконное имущество

    • 13:25
    • 51
    • 0

    В Белоруссии инициировали амнистию в преддверии праздника Победы

    • 12:28
    • 57
    • 0

    Правительство Киргизии ведёт усиленный контроль по контактным лицам заражённых COVID-19

    • 10:01
    • 52
    • 0

    В республике Алтай коронавирус не выявлен

    • 10:27
    • 97
    • 0

    Народ Арцаха дружелюбный, но Азербайджан всегда проповедует ненависть к ним | Владимир Захаров

    • 12:46
    • 66
    • 0

    Китаю нужен мир в Арцахе, а не территориальная целостность Азербайджана. ВАЖНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

    • 12:27
    • 67
    • 0

    В Азербайджане более 1255 зараженных плюс 750 в Нахиджеване | Пандемия в Азербайджане

    • 11:05
    • 69
    • 0

    В Азербайджане более 1255 зараженных плюс 750 в Нахиджеване | Пандемия в Азербайджане

    • 18:20
    • 116
    • 0

    Азербайджан катится в яму | Вся надежда на Узбекистан

    • 18:06
    • 154
    • 0

    Никол Пашинян поздравил народ независимого и демократического Арцаха с завершением выборов

    • 16:26
    • 122
    • 0

    Иран возобновил экспорт в Армению | Иран - Армения

    • 16:16
    • 107
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА