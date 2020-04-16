Объёмы производства в Таджикистане составили 660 млн долларов

Таджикские предприятия за первые три месяца 2020 года произвели товаров на сумму 660 млн долларов. Объёмы производства по сравнению с первым кварталом 2019 года выросли на 16,9%. Тема была затронута 15 апреля в ходе заседания коллегии минпромышленности. Об этом 16 апреля сообщил пресс-офис госоргана.

По словам главы ведомства Файзуллозода Заробиддина, доля соответствующего производства в ВВП достигла 20,4%. При этом было подчёркнуто, что данный показатель на 0,6% выше значения за тот же период в прошлом году.

Как было отмечено в министерстве, наибольшая производственная активность была проявлена в горнодобывающей, пищевой, лёгкой промышленности, а также в электроэнергетике.

В ходе собрания чиновники добавили, что за первые три месяца 2020 года рост промышленного производства в Согдийской области составил около 119%. Похожие темпы также зафиксированы в столице и Хатлонской области. Заробиддин отметил, что в другие страны было экспортировано товаров на 236 млн долларов.

В рамках заседания было принято решение активизировать производственную деятельность, создать новые хозяйствующие субъекты и рабочие места, а также внедрить новые технологические решения в промышленность Таджикистана.