Минэнерго Узбекистана объявило новый тендер на строительство ветряных станций

Минэнерго и соответствующие министерства и ведомства Узбекистана приглашают к участию независимых частных производителей электроэнергии, в разработке, финансировании, строительстве, владении и эксплуатации ветровых электростанций. Об этом SNG.Today 15 апреля сообщили в пресс-службе

Ветроэнергетический проект будет реализован совместно с Европейским банком реконструкции и развития, целью которого является строительство ВЭС суммарной мощностью – 1 гигаватт.

В минэнерго, также, запустили тендер на строительство ветровой электростанции мощностью 100 мегаватт в Караузякском районе Каракалпакстана. Тендер будет проводиться в 2 этапа – квалификационный отбор и рассмотрение технических и коммерческих предложений.

Кроме того, в планах, также, строительство второй ВЭС общей мощностью 200 мегаватт рядом с площадкой под первую электростанцию.

С целью удовлетворения растущего спроса на электроэнергию в Узбекистане, в ближайшие 10 лет, начнётся развёртывание экономически эффективных и экологически чистых ВЭС суммарной мощностью до 3 гигаватт.

Инвесторы, заинтересованные участвовать в проекте по строительству первой в Узбекистане ветровой электростанции, могут подать соответствующую заявку, до 13 мая 2020 года.

В январе этого года министерство инвестиций и внешней торговли и Masdar из ОАЭ подписали соглашение о строительстве ВЭС мощностью 400 мегаватт в Навоийской области общей стоимостью около 600 миллионов долларов.

Напомним, что в марте минэнерго Узбекистана подписало три соглашения с компанией из Саудовской Аравии ACWA Power, в одном из подписанных документов предусматривается строительство ветряной электростанции мощностью до 1000 мегаватт.