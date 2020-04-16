Туркменистан и Украина расширят партнёрство в условиях пандемии

Власти Туркменистана и Украины планируют расширить потенциал взаимных связей в условиях пандемии коронавируса. Вопрос был обсужден 15 апреля заместителями глав МИД двух стран. Основной акцент был сделан на укреплении партнёрства в экономической и гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба МИД Украины.

В скором времени стороны намерены инициировать совместную программу сотрудничества на 2020–2021 годы. Основное внимание в данном направлении будет уделено развитию отношений в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Туркменский и украинский дипломаты Бердинияз Мятиев и Василий Боднар также обменялись мнением относительно влияния COVID-19 на мировую экономику. По словам чиновников, в этом аспекте важную роль играет взаимная поддержка стран и совместные усилия, направленные на устранение возможных рисков в экономической сфере двух государств.

Отдельной темой для разговора стало обсуждение деятельности украинских компаний в Туркменистане, а также восстановление взаимовыгодного сотрудничества в энергетической сфере.

В рамках расширения потенциала взаимных связей госслужащие отметили важность продолжения подготовки дипломатов и проведения лекций в онлайн-режиме даже при текущей эпидемиологической обстановке на территории Украины.