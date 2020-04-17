Азербайджан бросил своих граждан в Турции на произвол судьбы (видео)



Дело в том, что после объявления карантинного режима в Турции по причине коронавируса, многие азербайджанцы, работающие в этой стране, лишились своего заработка. Если большинство стран прикладывает усилия для возвращения своих граждан на родину, то

Один из протестующих сообщил, что после многочисленных жалоб SOCAR выделил помощь по 200 турецких лир (55 манатов), однако это слишком маленькая сумма и ее не хватит на оплату жилья. Именно вопрос проживания является для азербайджанцев Турции наиболее актуальным.



Посольство Азербайджана заявило, что они работают над предложениями по оказанию помощи соотечественникам.

Согласно представителю посольства, ближайшее время будет принято решение, кому будут выплачены деньги для оплаты аренды жилья. Предпочтение будет отдано студентам и временно проживающим в этой стране азербайджанским гражданам.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сообщила Turan, что помощь гражданам, находящимся за рубежом оказывается поэтапно. 15 апреля граждане Азербайджана устроили акцию протеста перед азербайджанским консульством в Стамбуле из-за отсутствия материальной поддержки, сообщает Радио Azadliq (Свобода).Дело в том, что после объявления карантинного режима в Турции по причине коронавируса, многие азербайджанцы, работающие в этой стране, лишились своего заработка. Если большинство стран прикладывает усилия для возвращения своих граждан на родину, то Азербайджан не только закрыл границы перед своими гражданами, но и не оказывает необходимую помощь в странах их пребывания.Один из протестующих сообщил, что после многочисленных жалоб SOCAR выделил помощь по 200 турецких лир (55 манатов), однако это слишком маленькая сумма и ее не хватит на оплату жилья. Именно вопрос проживания является для азербайджанцев Турции наиболее актуальным.Посольство Азербайджана заявило, что они работают над предложениями по оказанию помощи соотечественникам.Согласно представителю посольства, ближайшее время будет принято решение, кому будут выплачены деньги для оплаты аренды жилья. Предпочтение будет отдано студентам и временно проживающим в этой стране азербайджанским гражданам.Пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сообщила Turan, что помощь гражданам, находящимся за рубежом оказывается поэтапно.



Диппредставительства Азербайджана за рубежом принимают обращения от граждан, включают их в свои базы данных, и одновременно передают информацию в МИД, который оперативно переправляет сведения в Оперативный штаб при Кабинете министров.

«Если речь идет об оплаты арендной платы жилья, то совершаются звонки владельцам квартир, изучается ситуация. Все денежные переводы невозможно сделать в короткое время. Однако многим уже была оказана помощь и работа продолжается», – сказала Абдуллаева.

