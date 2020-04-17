Таджикскую экономику защитят от влияния COVID-19

Таджикское правительство примет ряд дополнительных мер по защите экономики республики от влияния коронавирусной инфекции. Обсуждение вопроса состоялось 16 апреля в рамках оперативного заседания кабмина. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-офисе президента Таджикистана.

В ходе собрания руководители ряда министерств отметили, что в правительстве была создана программа мероприятий по минимизации рисков спада экономики из-за пандемии COVID-19. Кроме того, при органе госуправления был сформирован соответствующий оперативный штаб, функционирующий на постоянной основе.

Рахмон отметил, что в текущих условиях важно уделить должное внимание поддержке местных бизнесменов. Он поручил внедрить кредитно-налоговые льготы для представителей МСБ.

Глава государства придал особое значение своевременной выплате пенсий, пособий для уязвимых групп населения, зарплат медикам и всем работникам социальных служб.

Как подчеркнул президент, нельзя допустить искусственного завышения цен на национальных рынках. Он поручил антимонопольной службе заняться решением данного вопроса.

В завершение встречи таджикский лидер страны также заострил внимание на необходимости устранения последствий природных бедствий, в том числе усиления берегоукрепительных работ для предотвращения возможных селей и наводнений.