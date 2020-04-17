Шавкат Мирзиёев поручил увеличить производство сельхозтехники

Развитие химической, агротехнической и автомобильной промышленности страны, в условиях спада глобальной экономики, 16 апреля обсудил глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещание. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе президента.

Важно отметить, что глава государства поставил задачу сделать производимую в Узбекистане сельхозтехнику более доступной для фермеров и дехкан. В первую очередь, предлагается ввести льготы на кредиты для её приобретения, а во вторых - внедрить систему продажи техники на основе электронного заказа.

По этой причине, Шавкат Мирзиёев дал поручения по оптимизации производственных процессов на основе анализа цен на технику и повышению уровня локализации.

– Цель локализации – выпуск доступных отечественных тракторов, которые отвечают запросам наших сёл и по карману дехканам, – сказал Мирзиёев.

Более того, в Узбекистане собираются ускорить процесс механизации уборки хлопка. Исходя из этого, руководитель страны, поручил к сентябрю 2020 года выпустить на поля не менее 1 тысячи хлопкоуборочных машин, а также для их обслуживания организовать сервисные центры.

Следует отметить, что планируется уделить особое внимание созданию собственного производства запчастей и комплектующих для автотранспорта и повысить долю продукции местного производства, которая на данный момент оставляет 9 процентов.

К тому же, перед АО Узавтосаноат поставлена задача до конца 2020 года обеспечить локализацию 300 видов комплектующих, ввозимых из-за рубежа, и наладить их собственное внутреннее производство.

Помимо этого, в планах разработка новых современных моделей автотехники на заводах Samauto и MAN, востребованных в аграрной отрасли, а также стимулирование коммерческих банков, выдающих автокредиты.

Шавкат Мирзиёев, также, поручил предприятиям химической промышленности Узбекистана увеличить производство. Так, в 2020 году намечено выпустить продукцию на 9 триллионов сумов и осуществить экспорт на 280 миллионов долларов.

Кроме того, перед соответствующими акционерными обществами поставлена задача сдать в эксплуатацию проект по выпуску азотной кислоты, и увеличить мощности по выпуску чистящих и дезинфицирующих средств.