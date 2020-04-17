Жители Туркменистана с нарушением зрения получат доступ к адаптированным книгам

Все граждане Туркменистана, которые имеют значительные нарушения зрения, получат расширенный доступ к специально адаптированным книгам. Сюда входят произведения как зарубежных, так и местных авторов. Тема была затронута 16 апреля в министерстве иностранных дел, сообщает госинформагенство «Туркменистан сегодня».

В ходе переговоров со Всемирной организацией интеллектуальной собственности туркменские чиновники заявили о намерениях присоединиться к Марракешскому договору, который подразумевает предоставление облегчённого доступа к печатной продукции для соответствующей группы населения.

Документ подразумевает, в виде исключения для незрячих и граждан с другими нарушениями зрения, получить общий доступ к мировым литературным произведениям. Все книги при этом адаптируются под соответствующих читателей за счёт специального формата.

Кроме того, согласно договору, в Туркменистане будет стимулировано изготовление печатных произведений ведущих отечественных писателей. Для реализации данного процесса будут сформированы специальные госорганы.

Напомним, что правительство страны активно поддерживает граждан с инвалидностью. Так, Общество слепых и глухих Туркменистана, образованное ещё в 1932 году, защищает права и интересы соответствующих лиц, осуществляет производственно-профессиональное обучение граждан на своих учебно-производственных предприятиях, внедряет комплексные программы социальной реабилитации и приобщает людей с инвалидностью к спорту и культуре.