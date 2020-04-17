Депутат от КПРФ считает, что властям проще свалить все на людей

В Приморском крае, где режим ограничительных мер в условиях пандемии COVID-19 действует уже третью неделю, заражение коронавирусом подтверждено сорока человек. Двое заболевших умерли.
Однако многие жители региона имеют по поводу происходящего собственное, отличное от властей, мнение. Один из них — Артем Самсонов, депутат краевого парламента от КПРФ, первым секретарем Владивостокского отделения которого он является. Он поделился своими соображениями с изданием Vostok.Today
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В частности, Самсонов полагает, что объявленный властями «режим подготовки к ЧС» — «это что-то высосанное из пальца». По его мнению, раз уж опасность настолько велика. следует ввести режим ЧС или даже ЧП.
Однако, по мнению депутата, поскольку официальное число заболевших весьма невелико. никакой эпидемии на самом деле нет. Поэтому нужно было ограничиться лишь дезинфекционными мероприятиями, а не вводить тотальные запреты.
Кроме того, коммунист считает, что необходимо как можно большее число заболевших, если это будет возможно в их состоянии, оставлять дома чтобы разгрузить клиники и врачей. Для этого же, по мнению коммуниста, следует прекратить обязательные профосмотры.
Самсонов уверен, что тех граждан, которые уже после объявления пандемии уехали в отпуск, соблазнившись скидками на путевки и авиабилеты, следует заставить оплачивать свое возвращение из-за границы. Однако при этом технически их возвращение обязано обеспечить государство.