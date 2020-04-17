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В Туркменистане пройдёт тематический концерт «Голливуд в Ашхабаде»

В Туркменистане пройдёт тематический концерт «Голливуд в Ашхабаде»В Ашхабаде 25-26 апреля тематический концерт «Голливуд в Ашхабаде», подготовленный Государственным симфоническим оркестром Туркменистана под управлением Расула Клычева. Об этом сообщил сайт CentralAsia.news.

В киноконцертном зале «Туркменистан» прозвучат основные темы знаменитых картин Голливуда, «Гарри Потер» и «Звёздные войны», «Форрест Гамп» и «Титаник», «Гладиатор», «Интерстеллар», «Список Шиндлара», «Пираты Карибского моря», «Парк  Юрского периода», «Властелин колец», «Индиана Джонс», «Крёстный отец». Эти шедевры кинематографа  заслужили признание и любовь зрителей не только режиссёрской работой и игрой актёров, но и талантливым музыкальным оформлением, которое безгранично ценится туркменистанцами.

Музыка композиторов Джона Уильямса, Джеймса Хорнера, Ханса Циммера, Клауса Бадельта, Алана Сильвестри, Майкла Джаккино, Говарда Шора составляет органичное целое с драматургией фильмов, и не может не волновать как слушателей, так и самих исполнителей.

Не случайно художественный руководитель и главный дирижёр оркестра Расул Клычев обратился к музыкальным шедеврам мирового кинематографа – яркая, зрелищная музыка всегда вызывает живой эмоциональный отклик слушательской аудитории.

Отметим, что о подготовке к этому концерту Расул Клычев объявил ещё в марте, а также анонсировал концерт с участием российских исполнителей, который пройдёт в мае и будет посвящён юбилею Великой Победы.





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