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Президент Молдовы провёл встречу с башканом Гагаузии

Президент Молдовы провёл встречу с башканом ГагаузииГлава государства Молдова Игорь Додон 15 апреля провёл рабочую встречу с башканом гагаузской автономии Ириной Влах. В ходе беседы, глава Гагаузии сообщила о том, что в регионе на сегодняшний день зарегистрированы 17 случаев заражения инфекцией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба президента Молдовы.

Собеседники обсудили социально-экономические вопросы жизнедеятельности населённого пункта, а также, предпринимаемые шаги местными властями для предотвращения распространения эпидемии.

Влах проинформировала президента о том, что все осуществляемые действия автономных властей строго соответствуют указам нацкомиссии по ЧС.

Также, башкан сообщила о полной готовности комратской больницы для принятия и лечения инфицированных лиц.

По словам Влах, обстановка в Гагаузии под строгим контролем. Медицинские сотрудники обеспечены всеми необходимыми защитными средствами. Граждане проинформированы о большом риске и последствиях, в случае нарушения карантинного режима.

Додон в свою очередь отметил, что власти страны готовы к оказанию необходимой помощи региону.





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