Украинские бизнесмены получат кредит под 0%

Представители малого и микробизнеса Украины получат господдержку в виде кредита под 0%. В рамках помощи предпринимателям также будет увеличена максимальная сумма займа по программе «Доступные кредиты 5-7-9%». Об этом SNG.Today сообщили 15 апреля в пресс-службе минэкономразвития.

Беспроцентный займ будет действовать только для действующих кредитов в рамках соответствующей программы. Подходящие под эти критерии бизнесмены смогут обратиться в банковское учреждение и получить от государства компенсацию по уплате процентов.

По словам министра экономического развития Игоря Петрашко, подобные нововведения связаны с распространением коронавируса. Чиновник отметил, что многие предприниматели в текущих условиях сталкиваются с рядом финансовых проблем, поэтому государство решило оказать им необходимую поддержку в течение одного года.

Кабинет министров 15 апреля принял решение увеличить максимальный размер займа по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» до 110 тыс. долларов. Также будут расширены возможности кредитования для рефинансирования существующих задолженностей.

По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, основной целью принятых мер на данный момент является сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнесе.