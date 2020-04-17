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Арцах никогда не был частью Азербайджана |посол Армении в Сербии

 
В рамках своего визита в Белград посол Республики Армения в Сербии Ашот Овакимян дал интервью сербской ежедневной газете "Политика”, в котором коснулся армяно-сербских отношений, нагорно-карабахского конфликта и международного процесса признания Геноцида армян. «Арменпресс» представляет интервью в полном объеме:
 
– Что объединяет Армению и Сербию?
– В истории Армении и Сербии каждая из них по-своему была частью великих союзов. Однако то, к чему мы всегда стремились, это быть независимыми, иметь свою национальную государственность. Это была наша самая большая мечта. Сегодня у наших государств прекрасные политические отношения. Естественно, были некоторые неудачи, но две страны пришли к пониманию того, что им необходимо дальнейшее укрепление взаимного сотрудничества, доведение его до уровня, который отвечает потребностям и традициям наших двух народов.

– У Сербии и Армении много общего. Официальный Ереван не признал независимость самопровозглашенной республики Косово. В чем причина такого решения?
– Мы за исключительно мирное урегулирование всех конфликтов. В этом смысле мы приветствуем контакты между Сербией и Косово, которые создают предпосылки для взаимного доверия и взаимопонимания. Конечно, у любого конфликта есть свои особенности. Основной принцип, который должен быть общим для всех конфликтов, заключается в поиске мирных решений, основанных на компромиссе и, по сути, служащих интересам реальных людей, живущих в зоне конфликта.
В центре нагорно-карабахского конфликта человек, реальный, узнаваемый, с именем, с семьей, той землей, на которой он живет и созидает. Когда вы посещаете Арцах (Нагорный Карабах), вы очень глубоко понимаете реальный человеческий вид, который ничем не отличается от других, но его существование находится под угрозой. И наша обеспокоенность ситуацией там связана с политикой Азербайджана. Во время войны 1991-1994 гг был момент, когда 40 процентов населения Арцаха было уничтожено, а 40 процентов территории страны оказались под контролем Азербайджана. Армяне успешно сопротивлялись, и созданная в результате система безопасности – единственная, которая все еще существует. Сегодня Армения является единственным гарантом безопасности Арцаха.
 
– В чем причина этого конфликта?
– За всю историю Арцах никогда не был частью независимого Азербайджана. Народ Арцаха сформировал свое независимое государство после распада Советского Союза, так же, как Азербайджанская Республика. Однако в 90-х годах прошлого века Азербайджан развязал агрессию против Арцаха. Провоцируется ненависть, воля народа игнорируется, военные преступники прославляются.
Самый яркий пример – дело Рамиля Сафарова. Речь идет об азербайджанском офицере, который в 2004 году находился в Будапеште в рамках учений НАТО, в которых участвовал наш офицер Гурген Маргарян в качестве представителя Армении. Однажды ночью Сафаров нане удары топором армянскому офицеру, пока он спал. Его судили в Венгрии и приговорили к пожизненному заключению. Однако в 2012 году в результате темной сделки президента Алиева и Орбана его передали в Азербайджан, где он прославился как национальный герой, а не продолжил свое заключение.
Одним из обстоятельств, вызывающих серьезную обеспокоенность, является постоянная антиармянская пропаганда руководства Баку, направленная против простых людей. В апреле 2016 года вооруженные силы Азербайджанской Республики атаковали Нагорно-Карабахскую Республику, угрожая не только экзистенциальной безопасности наших 150 000 соотечественников, но и армянам всего мира.
 
– Как армяне, так и сербы стали жертвами геноцида. В 1915-1923 гг турки убили от 800 000 до 1 500 000 ваших соотечественников. Во время Второй мировой войны сербов постигла та же участь со стороны немцев. Что мы можем сделать, чтобы предотвратить повторение подобных злодеяний?
-Геноцид армян 1915-1923 гг был первой запланированной массовой акцией против человечества в XX веке. Злодеяние, наряду с Холокостом, вдохновило Рафаэля Лемкина, польского адвоката еврейского происхождения, на разработку проекта Конвенции.
 


  Источник:FMG NEWS

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