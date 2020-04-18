Украинцев призвали не посещать церкви на Пасху

Всех жителей Украины попросили не приходить на религиозные службы во время Пасхи. Заявление было сделано 18 апреля в министерстве внутренних дел. По словам пресс-секретаря Артёма Шевченко, данные меры нацелены на предотвращение случаев заражения COVID-19, сообщает ведомство.

Было отмечено, что в 2019 году в религиозных обрядах приняли участие примерно 7,5 млн жителей. Шевченко подчеркнул, что если в этом году соответствующую церемонию посетит хотя бы десятая часть от этого числа, то и так нестабильная эпидемиологическая ситуация в Украине может ухудшиться.

При таком скоплении людей сотрудники правоохранительных органов будут проводить разъяснительную работу по соблюдению мер предосторожности, в частности сохранению безопасной дистанции.

Для реализации данного мероприятия у храмов будут дежурить 22 тысячи полицейских. Отдельно был подчёркнут тот факт, что с начала введения ограничений на территории Украины составлено 7 тыс. административных протоколов. В списке также есть и священослужители.

В случае несоблюдения указаний во время обрядов правоохранители примут более жёсткие меры по отношению к соответствующим гражданам. Полицейские также будут обеспечены специальными средствами защиты.