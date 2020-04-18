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Украинцев призвали не посещать церкви на Пасху

Украинцев призвали не посещать церкви на Пасху
Всех жителей Украины попросили не приходить на религиозные службы во время Пасхи. Заявление было сделано 18 апреля в министерстве внутренних дел. По словам пресс-секретаря Артёма Шевченко, данные меры нацелены на предотвращение случаев заражения COVID-19, сообщает ведомство.

Было отмечено, что в 2019 году в религиозных обрядах приняли участие примерно 7,5 млн жителей. Шевченко подчеркнул, что если в этом году соответствующую церемонию посетит хотя бы десятая часть от этого числа, то и так нестабильная эпидемиологическая ситуация в Украине может ухудшиться.

При таком скоплении людей сотрудники правоохранительных органов будут проводить разъяснительную работу по соблюдению мер предосторожности, в частности сохранению безопасной дистанции.

Для реализации данного мероприятия у храмов будут дежурить 22 тысячи полицейских. Отдельно был подчёркнут тот факт, что с начала введения ограничений на территории Украины составлено 7 тыс. административных протоколов. В списке также есть и священослужители.

В случае несоблюдения указаний во время обрядов правоохранители примут более жёсткие меры по отношению к соответствующим гражданам. Полицейские также будут обеспечены специальными средствами защиты.





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