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В МИД РФ допустили вероятность разработки опасных вирусов в биолабораториях США

В МИД РФ допустили вероятность разработки опасных вирусов в биолабораториях США
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова 17 апреля на брифинге выразила мнение, что в различных биологических лабораториях США, которые расположены в других странах, могут вести разработки возбудителей опасных вирусов. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе ведомства.

В качестве примера, Мария Захарова привела, американо-грузинский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в пригороде Тбилиси. Эта организация является частью военной системы контроля за распространением инфекционных заболеваний США.

– Нельзя исключать, что в подобных референс-лабораториях американцами в третьих странах ведутся работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях, — сказала Захарова.

По её словам, Москва не может игнорировать тот факт, что данная инфраструктура с опасным биологическим потенциалом формируется властями США в близости от госграницы России.

Между тем, Мария Захарова отметила, несмотря на то, что эта тема часто поднималась на брифингах, с американской стороны никакой реакции так и не последовало.

Добавим, что 17 апреля, главы внешнеполитических ведомств России и США обсудили по телефону ситуацию в мире, вызванную эпидемией коронавируса и нестабильностью на мировых нефтяных рынках.





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