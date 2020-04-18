Для борьбы с экономическими последствиями Киргизии ведутся переговоры

Абылгазиев обратил внимание на большие проблемы, с которыми столкнулись граждане, в связи с введёнными вынужденными ограничениями из-за молниеносного распространения коронавирусной эпидемии в мире и в республике, в частности, на то, что предпринимательство несёт огромные потери и бюджет недополучает миллиарды.
Глава исполнительной власти заявил, что только режим карантина поможет как можно скорее возобновить экономическую деятельность в государстве.
Отмечено, что Международный валютный фонд собирается предоставить Кыргызстану дополнительную материальную поддержку, сумма которой составляет около 121 миллиона долларов. Такую же сумму намерен предоставить Исполнительный совет МВФ. В таком случае, размер помощи по линии МВФ составит примерно 242 миллиона долларов США.