Для борьбы с экономическими последствиями Киргизии ведутся переговоры

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев 17 апреля возглавил совещание с членами правительства, на котором была обсуждена текущая экономическая ситуация в стране. По словам главы кабинета министров, уже найдены несколько решений для бизнеса и экономического развития. Об этом сообщает

Абылгазиев обратил внимание на большие проблемы, с которыми столкнулись граждане, в связи с введёнными вынужденными ограничениями из-за молниеносного распространения коронавирусной эпидемии в мире и в республике, в частности, на то, что предпринимательство несёт огромные потери и бюджет недополучает миллиарды.

Глава исполнительной власти заявил, что только режим карантина поможет как можно скорее возобновить экономическую деятельность в государстве.

Отмечено, что Международный валютный фонд собирается предоставить Кыргызстану дополнительную материальную поддержку, сумма которой составляет около 121 миллиона долларов. Такую же сумму намерен предоставить Исполнительный совет МВФ. В таком случае, размер помощи по линии МВФ составит примерно 242 миллиона долларов США.