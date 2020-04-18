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В Казахстане задержан известный активист за распространение ложной информации

В Казахстане задержан известный активист за распространение ложной информации
В городе Алматы в департамент полиции доставлен общественный деятель, известный своими активными публичными выступлениями Альнур Ильяшев. Как сообщили в следственных органах, он подозревается в обнародовании заведомо неверной и ничем не обоснованной информации. Об этом 17 апреля сообщил источник informburo.kz.

По информации органов, гражданину Ильяшеву, неоднократно адресовали требования остановить деятельность по преднамеренному вводу в заблуждение окружающей общественности. Ранее, судебные органы, за клевету и урон деловой репутации, выносили решение, в котором обязали Ильяшева пересмотреть свой образ поведения в обществе и опубликовать опровержение за заведомо ложную информацию.

Его деяние занесено в реестр досудебных расследований, по статье 274, части 4, пункт 2 УК Казахстана — «Распространение ложной информации в условиях чрезвычайного положения». В настоящее время, житель Алматы Ильяшев помещён в изоляционное отделение временного содержания департамента полиции. По выяснению фактов его причастности к незаконным действиям, органы внутренних дел проводят следственные работы.

Напомним, что алматинского активиста знают как ярого сторонника участия в мероприятиях, посвящённых социальным вопросам, неприкосновенности личности и прав человека, также он борец за свободу мирных собраний. Ильяшев после многочисленных обращений к властям всё-таки организовал митинг летом прошлого года в городе Алматы.





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