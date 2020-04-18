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В Ташкентской области начато строительство фармацевтического кластера

В Ташкентской области начато строительство фармацевтического кластераУзбекский лидер Шавкат Мирзиёев 17 апреля, по видеосвязи, дал старт строительству инновационного научно-производственного фармацевтического кластера «Ташкент Фарма Парк» в Зангиатинском районе Ташкентской области. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе президента.

В первую очередь, глава государства, в ходе телемоста, ознакомился с планами начатой работы масштабного строительства. 

Важно отметить, что проект нацелен на организацию производства инновационных лекарственных препаратов, изделий и техники медицинского назначения с высокими качественными характеристиками, обеспечение потребности населения в этой продукции, подготовку современных кадров, а также развитие узбекской фармацевтической сферы.

Также, следует отметить, что в январе 2020 года, президент утвердил план и концепцию по организации кластера.

В результате постановления, выделено 79 гектаров земли в Зангиатинском районе для реализации 14 инвестиционных проектов, которые позволят создать более 1700 новых рабочих мест.

Кластер будет состоять из технопарка и промышленной зоны.

Прежде всего, на территории технопарка расположатся сектора академической, научной деятельности и по разработке лекарств.

Более того, запланировано создание Фармацевтического технического университета, который подготовит на основе международных образовательных стандартов высококвалифицированные кадры в области фармацевтики, медицинской техники, косметологии.

В промзоне, также планируется разместить производственные мощности фармкомпаний.

Фонд сотрудничества для экономического развития Эксимбанка Кореи предоставит долгосрочный кредит, для финансирования научных и образовательных структур кластера. 

Кроме того, образован попечительский совет и дирекция инновационного научно-производственного фармацевтического кластера «Ташкент Фарма Парк». 

Скажем, что фармацевтический кластер - это группа локализованных взаимосвязанных инновационных фирм.





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