В Ташкентской области начато строительство фармацевтического кластера

В первую очередь, глава государства, в ходе телемоста, ознакомился с планами начатой работы масштабного строительства.
Важно отметить, что проект нацелен на организацию производства инновационных лекарственных препаратов, изделий и техники медицинского назначения с высокими качественными характеристиками, обеспечение потребности населения в этой продукции, подготовку современных кадров, а также развитие узбекской фармацевтической сферы.
Также, следует отметить, что в январе 2020 года, президент утвердил план и концепцию по организации кластера.
В результате постановления, выделено 79 гектаров земли в Зангиатинском районе для реализации 14 инвестиционных проектов, которые позволят создать более 1700 новых рабочих мест.
Кластер будет состоять из технопарка и промышленной зоны.
Прежде всего, на территории технопарка расположатся сектора академической, научной деятельности и по разработке лекарств.
Более того, запланировано создание Фармацевтического технического университета, который подготовит на основе международных образовательных стандартов высококвалифицированные кадры в области фармацевтики, медицинской техники, косметологии.
В промзоне, также планируется разместить производственные мощности фармкомпаний.
Фонд сотрудничества для экономического развития Эксимбанка Кореи предоставит долгосрочный кредит, для финансирования научных и образовательных структур кластера.
Кроме того, образован попечительский совет и дирекция инновационного научно-производственного фармацевтического кластера «Ташкент Фарма Парк».
Скажем, что фармацевтический кластер - это группа локализованных взаимосвязанных инновационных фирм.