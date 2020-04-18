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Ушла из жизни народная артистка Таджикистана Сталина Азаматова

Ушла из жизни народная артистка Таджикистана Сталина АзаматоваНародная артистка Таджикистана Сталина Азаматова скончалась 17 апреля на 80 году жизни. Она была известной киноактрисой в 60–70-е годы, а также активно занималась балетным искусством. Об этом SNG.Today сообщили в информагенстве «ASIA-Plus».

Роли в многочисленных фильмах и хорошая актёрская игра принесли Азаматовой славу во второй половине 20 века. Многие молодые люди восхищались красотой таджикской артистки.

Решив связать свою жизнь с искусством, она поступила в Вагановское училище в бывшем Ленинграде. И уже за 2 года до окончания учебного учреждения ей поступило первое предложение на пробы в кинокартине «Я встретил девушку». Но в связи с требованиями выбрать либо кино, либо учёбу, приступить к съёмкам она смогла лишь после получения диплома.

Фильмография Азаматовой насчитывает более 20 фильмов. Среди них — «Зумрад», «Лейли и Меджнун», «Насреддин в Ходженте», или очарованный принц», «Когда цветут розы», «Судьба поэта» и другие. В возрасте 32 лет актриса покидает киноиндустрию и начинает заниматься исключительно балетом.

Многие из кинокартин не смогли сохраниться до сегодняшнего времени. Соответствующие киноленты пострадали во время пожаров на студии.

Напомним, что Азаматова стала народной артисткой Таджикистана ещё в 2005 году. Она также считается одной из самых красивых киноактрис таджикского кинематографа в советские годы.





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