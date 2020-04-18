Ушла из жизни народная артистка Таджикистана Сталина Азаматова

Народная артистка Таджикистана Сталина Азаматова скончалась 17 апреля на 80 году жизни. Она была известной киноактрисой в 60–70-е годы, а также активно занималась балетным искусством. Об этом SNG.Today сообщили в информагенстве «ASIA-Plus».

Роли в многочисленных фильмах и хорошая актёрская игра принесли Азаматовой славу во второй половине 20 века. Многие молодые люди восхищались красотой таджикской артистки.

Решив связать свою жизнь с искусством, она поступила в Вагановское училище в бывшем Ленинграде. И уже за 2 года до окончания учебного учреждения ей поступило первое предложение на пробы в кинокартине «Я встретил девушку». Но в связи с требованиями выбрать либо кино, либо учёбу, приступить к съёмкам она смогла лишь после получения диплома.

Фильмография Азаматовой насчитывает более 20 фильмов. Среди них — «Зумрад», «Лейли и Меджнун», «Насреддин в Ходженте», или очарованный принц», «Когда цветут розы», «Судьба поэта» и другие. В возрасте 32 лет актриса покидает киноиндустрию и начинает заниматься исключительно балетом.

Многие из кинокартин не смогли сохраниться до сегодняшнего времени. Соответствующие киноленты пострадали во время пожаров на студии.

Напомним, что Азаматова стала народной артисткой Таджикистана ещё в 2005 году. Она также считается одной из самых красивых киноактрис таджикского кинематографа в советские годы.