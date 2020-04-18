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Около 82 тыс. тонн риса планируется произвести в Туркменистане

Около 82 тыс. тонн риса планируется произвести в Туркменистане
Правительство Туркменистана уделяет особое внимание развитию аграрного сектора страны. В этих целях, по поручению лидера страны, в этом году объёмы производимого риса будут увеличены до 82,4 тыс. тонн. Об этом SNG.Today сообщили 17 апреля в информационном агентстве «Туркменистан сегодня».

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление «О производстве риса в Туркменистане в 2020 году», согласно которому в государстве будут наращиваться объёмы производства соответствующей сельскохозяйственной продукции. Основная цель указа — эффективное реформирование агропромышленного сектора.

Для реализации плана будет использоваться 18,3 тыс. гектаров туркменской земли. Около 35 000 тонн риса планируется получить в Дашагузском велаяте. На долю Лебапского велаята придётся примерно 47 400 тонн соответствующей культуры.

Напомним, что влаголюбивый рис сеется только в этих двух регионах ввиду почвенно-климатических условий. Увеличение объёмов соответствующего производства также связано с госпрограммой импортозамещения в агропромышленном комплексе. Существующая сельскохозяйственная стратегия направлена на обеспечение продовольственной безопасности и насыщения местных рынков продукцией высокого качества.





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