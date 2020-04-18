Около 82 тыс. тонн риса планируется произвести в Туркменистане

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление «О производстве риса в Туркменистане в 2020 году», согласно которому в государстве будут наращиваться объёмы производства соответствующей сельскохозяйственной продукции. Основная цель указа — эффективное реформирование агропромышленного сектора.
Для реализации плана будет использоваться 18,3 тыс. гектаров туркменской земли. Около 35 000 тонн риса планируется получить в Дашагузском велаяте. На долю Лебапского велаята придётся примерно 47 400 тонн соответствующей культуры.
Напомним, что влаголюбивый рис сеется только в этих двух регионах ввиду почвенно-климатических условий. Увеличение объёмов соответствующего производства также связано с госпрограммой импортозамещения в агропромышленном комплексе. Существующая сельскохозяйственная стратегия направлена на обеспечение продовольственной безопасности и насыщения местных рынков продукцией высокого качества.