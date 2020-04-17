В российской Якутии корь зимой текущего года была более «заразной», чем коронавирус

СМИ Дальнего Востока России опубликовали анализ смертности в Республике Саха (Якутии) за последние несколько лет и выяснили, что якутским органам здравоохранения стоило публиковать ежедневную сводку о заболеваемости и смерти от иных болезней — показатели в десятки раз выше, чем «урон» от коронавирусной инфекции нового типа.

Дальневосточное издание Vostok.Today приводит данные Росстата в Республике Саха (Якутия). В январе–феврале 2020 года скончались 1,2 тыс. человек (население — около одного миллиона человек). Злокачественные и доброкачественные новообразования «забрали на тот свет» более 230 пациентов, болезни системы кровообращения — 585 человек. Болезни органов дыхания — менее 70 пациентов (из них острых пневмоний — 37 случаев).

Традиционно высоко число самоубийств (28 случаев), которые превысили даже количество убийств (26 случаев). В целом статистика за первые два месяца 2020 года соответствует ежегодным показателям смертности в Якутии.

На первом месте смертельно опасных болезней — инсульты и инфаркты, на втором — онкология, на третьем — «внешние причины», которые не связаны с показателями физического здоровья.

Но «режим повышенной готовности» в Якутии, как и во всех регионах РФ, объявили из-за предупреждения коронавируса. По данным на 17 апреля 2020 года больных с таким диагнозом в Республике — менее 40 человек.

Примечательно, что в 2019–2020 годах в Якутии была зарегистрирована вспышка кори. Она началась с 16 больных в начале декабря 2019 года и «на пике» собрала более 70 подтвержденных диагнозов в начале января 2020 года.