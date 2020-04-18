В Азербайджане, где власть никогда не избиралась, выборы в Арцахе вызвали нервную реакцию

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Армения
Анна Нагдалян прокомментировала реакции Азербайджана на выборы в Арцахе. Как передает Арменпресс, официальный представитель МИД РА отметила:
МИД Армении уже изложил свою позицию по выборам в Арцахе в нескольких заявлениях. В связи с этим Нагдалян подчеркнула только два обстоятельства. Во-первых, в контексте выборов в Арцахе высшие власти Азербайджана дали жесткие оценки европейским правозащитным организациям. Это, конечно, не случайно, поскольку оценка парламентских выборов в Азербайджане в феврале этого года европейскими правозащитными организациями доказала очень низкую легитимность этих выборов.
«Очевидно, что в стране, где правительство никогда не менялось в результате демократического процесса, формирование новой власти в Арцахе в результате конкурентных и демократических выборов должно было вызвать нервную реакцию.
Во-вторых, Азербайджан
пытается привлечь международное сообщество к своей кампании против прав человека в Арцахе. С этой целью Азербайджан
не брезгает представлением и искажением крайне избирательных и вводящих в заблуждение заявлений различных международных реакциях на выборы», – сказала пресс-секретарь.
Нагдалян добавила, что Азербайджан
пытается игнорировать ключевые месседжи тех же реакций, которые касаются роли народа Арцаха в определении его будущего и необходимости выборов с точки зрения управления общественной жизнью в Арцахе. Однако эти послания необходимы для создания условий для мирного урегулирования.
«В нашем регионе формирование народного голосования, выражающего волю народа и подотчетность властей этому народу, очень важно для трансформации конфликта и примирения народов. Народ Арцаха сделал еще один важный шаг в этом направлении 31 марта и 14 апреля», – подчеркнула представитель МИД.