Азербайджан отказался от своих граждан, проживающих за рубежом

Госкомитет по делам диаспоры Азербайджана призвал своих граждан, проживающих за рубежом, не возвращаться на родину из-за риска распространения коронавируса и не накладывать дополнительного бремени на систему здравоохранения Азербайджана, посоветовав им остаться странах своего проживания.
Как передает "Азадлыг", это заявление вызвало серьезную обеспокоенность у азербайджанцев, которые проживают и учатся за рубежом. Они рассматривали это как акт отказа родины от них и ухода от ответственности. Газета назвала этот шаг властей Баку
позором в то время, когда все государства принимают все меры, чтобы вернуть своих граждан на родину, обеспечить здоровье и безопасность и создать для них благоприятные условия.
И вот эта страна обещает "широкие права" карабахским армянам, если они согласятся войти в состав Азербайджана? Они даже своим гражданам не могут обеспечить самые "узкие" права, какие там "широкие" права они могут обеспечить для армян?