Из Еревана исчезнут 80% "красных линий"

Депутаты Парламента Армении Сисак Габриелян и Сипан Пашинян разработали законопроект и предлагают:point_down:



- Убрать 80% "красных линий", оставить их в основном только в центре Еревана

- Запретить штрафы на основании фотографий

- Оштрафовать Полиция сможет только если есть 15-минутное видео о парковке машины на "красных линиях"



Законопроект не предполагает повышение тарифов.



Согласно действующим на сегодня тарифам, за услуги парковки на так называемых "красных линиях" за час парковки автовладельцы выплачивают 100 драмов, за день стоянки – 500 драмов, при приобретении "абонемента" на месяц - 1 тыс. драмов, а на год - 12 тыс. драмов.



Вопрос "красных линий" был одним из революционных обещаний Никола Пашиняна.