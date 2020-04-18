Европарламент поздравил Араика Арутюняна с избранием на пост президента Арцаха

Член Европарламента, член Постоянной комиссии по международным отношениям и Постоянной комиссии по безопасности и обороне Ларс Патрик Берг направил поздравительное послание новоизбранному президенту Республики Арцах
Араику Арутюняну. Как сообщает «Арменпресс», в сообщении говорится:
«Примите мои самые теплые поздравления с избранием на пост президента Республики Арцах
, а также мои поздравления с самими выборами, которые прошли в условиях чрезвычайного положения.
Такое успешное проявление демократии может только укрепить международную репутацию Арцаха, и я надеюсь, что теперь у Арцаха появится возможность занять свое место в сообществе наций, сотрудничать со своими соседями в целях обеспечения мира и стабильности в регионе».
Депутат Европарламента также отметил, что был разочарован, прочитав заявление Службы иностранных дел Европейской комиссии о ходе выборов.
«Как член Комитета по иностранным делам Европейского парламента, я постараюсь поднять этот вопрос с вице-президентом Джозефом Борреллом, а также задам в форме парламентского вопроса, можем ли мы убедить Европейскую конференцию придерживаться более конструктивного направления», – сказал Берг.