Европарламент поздравил Араика Арутюняна с избранием на пост президента Арцаха

Депутат Европарламента также отметил, что был разочарован, прочитав заявление Службы иностранных дел Европейской комиссии о ходе выборов.«Как член Комитета по иностранным делам Европейского парламента, я постараюсь поднять этот вопрос с вице-президентом Джозефом Борреллом, а также задам в форме парламентского вопроса, можем ли мы убедить Европейскую конференцию придерживаться более конструктивного направления», – сказал Берг.