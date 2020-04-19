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“Армяне – друзья и соседи талышей!” | член Совета по МО при Президенте России Исмаил Шабанов

 
"Армяне – наши друзья и наши соседи!”, – заявил глава талышской диаспоры России, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Исмаил Шабанов. По мнению господина Шабанова, армяне, в свою очередь, прекрасно понимают, что талыши являются в Азербайджане заложниками.
Исмаил Шабанов пообещал продолжение борьбы талышей за их древнюю государственность, которая была у них испокон веков, и лишь 100 лет назад была прервана. Делать это общественный деятель намерен путем переговоров и сохранения национальной талышской культуры и традиций.
Талышская республика в 1918 году, по словам Шабанова, была провозглашена на 3 месяца раньше, чем Азербайджан, причем, не только талышами, но и русскими делегатами съезда. Президентом, председателем парламента и министром обороны этого государства также были русские. Причем, талыши образовали свою республику у сея дома, в Ленкорани, а азербайджанцы свою – в Тбилиси, под влиянием английской и турецкой дипломатии и агентуры. Затем те и другие, с суши и моря, напали на талышей, убив не менее 30 тысяч человек.
Что касается отношения с Армян, то Шабанов заявил, что талыши к армянам, равно, как и армяне к талышам, не имеют и не имели никаких претензий, и лишь реалии современного Азербайджана сталкивают эти 2 народа. Талышей бросают на линию соприкосновения – часто на верную смерть именно для того. чтобы вызвать ненависть между талышами и армянами. При этом талыши часто бегут с линии, не желая стрелять в ничего не сделавших им армянских солдат.


  Источник:FMG NEWS

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