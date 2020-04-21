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Минздрав Туркменистана продолжит вакцинацию населения

Минздрав Туркменистана продолжит вакцинацию населенияПравительство Туркменистана продолжит осуществлять запланированную вакцинацию населения страны. Для детей надлежащие прививки будут делаться абсолютно бесплатно. Основная цель данного процесса — борьба с инфекционными заболеваниями. Об этом SNG.Today сообщили 20 апреля в пресс-офисе ООН.

Программа плановой иммунизации будет реализована посредством государственного финансирования. ЮНИСЕФ, в свою очередь, также предоставил властям страны качественные вакцины для детей, которые прошли квалификацию во Всемирной организации здравоохранения. При этом соответствующие прививки для маленьких граждан будут делаться бесплатно.

В ЮНИСЕФ отметили, что уязвимость к инфекционным заболеваниям в условиях пандемии является угрозой для общественного здравоохранения во всем мире. Поэтому очень важно, чтобы в текущей ситуации продолжались программы плановой вакцинации, в особенности среди детей.

Было подчёркнуто, что минздрав Туркменистана принимает все необходимые меры в этом направлении. На данный момент процесс иммунизации охватывает все регионы государства.

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге добавил, что приоритетная вакцинация является важным составляющим предотвращения распространения COVID-19.





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