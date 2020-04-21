В Сахалинскую область России первые случаи коронавируса «привезли» из Латинской Америки

СМИ Дальневосточного федерального округа (ДФО) России обратили внимание на тот странный факт, что «уханьский» вирус проник в дальневосточные регионы не из Азии, а из Европы и даже Латинской Америки.
К примеру, в Сахалинской области в конце марта 2020 года четыре диагноза COVID-19 подтвердили у путешественников, которые ранее отдыхали на острове свободы, и лишь у одного гражданина КНР. Пассажиропоток и морское сообщение с Японией, Южной Кореей и Китаем можно назвать частыми и постоянными в силу географического положения Сахалина и Курил.
По данным дальневосточного агентства Vostok.Today
в первый месяц 2020 года в Сахалинской области смерть из-за болезней органов дыхания была выше, чем в Камчатском крае, но ниже, чем в Амурской области. Но в целом показатели смертности и продолжительности жизни на Сахалине куда хуже, чем в иных округах России. Инфаркты, инсульты и так называемые «внешние причины» забирают на тот свет гораздо больше людей, чем коронавирус, грипп и пневмонии.
По информации Роспотребнадзора РФ, с 13 по 19 апреля 2020 года в Сахалинской области, показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) составил 23,8 на 10 тыс. человек населения, что ниже эпидемического порога на 63,7% в общем и на 36% ниже показателя предыдущей недели. Это объясняется режимом самоизоляции и тем, что юные посетители школ и детских садов в основном остаются дома.
В ДФО невысокий показатель средней продолжительности жизни среди мужчин, среди сельских жителей Сахалинской области он едва доходит до 63 лет. С учетом такой статистики, странно, что не «усиливают» профилактику и лечение сердечно-сосудистых болезней. По данным на 20 апреля 2020 на Сахалине и Курилах диагноз COVID-19 подтвержден у менее, чем двух десятков пациентов.