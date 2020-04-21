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Село Брынзень в Молдове будет закрыто на карантин

Село Брынзень в Молдове будет закрыто на карантинПрезидент Молдавии Игорь Додон 18 апреля возглавил онлайн-заседание Кризисного центра по управлению ситуацией, вызванной эпидемией коронавируса. В ходе совещания, глава государства заявил о том, что село Брынзень необходимо закрыть на карантин, так как в регионе зарегистрировано сразу 39 случаев заражения болезнью. Об этом сообщает пресс-служба президента Молдовы.

В заседании приняли участие глава минздрава Виорика Думбравяну, градоначальник столицы Ион Чебан и премьер-министр Ион Кику.

Отмечено, что за последние 24 часа после проведения около 800 тестов, в Молдове выявлены 114 новых случаев инфицирования. Один человек из заражённых прилетел из России.

Лидер страны обратился к министерству внутренних дел и министерству обороны, для того, чтобы они приняли все необходимые меры для закрытия населённого пункта Брынзень.

Добавим, что Торгово-промышленная палата Приднестровья организовала весеннюю акцию, под названием «Оставайся дома. Покупай приднестровское-онлайн!». По словам организаторов акции, мероприятие было запущено для того, чтобы объединить предпринимателей, покупателей и производителей во время карантина.





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